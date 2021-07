Regionale makter engasjert i diplomati med Taliban: Akademiet

TEHRAN – En førsteamanuensis fra Universitetet i Sørøst-Norge, som har bedt om et multilateralt initiativ som ligner på Astana, sa at regionale makter favoriserer diplomati med Taliban.

“Regionale makter er allerede engasjert i diplomati med Taliban, og jeg forventer at det kommer et Astana-lignende multilateralt initiativ,” sa Glenn Deason til Teheran Times.

Taliban rykker lynraskt gjennom Afghanistan når amerikanske styrker trekker seg tilbake. De kontrollerer nå omtrent halvparten av landet og kjemper for kontroll av de resterende 50 prosentene. Kanskje de forsinket fremgangen.

Noen politiske grupper i Afghanistan er bekymret for oppgangen til Taliban, og oppfordrer til militær handling for å konfrontere opprørsgruppen.

Imidlertid ser det ut til at nabolandene prøver å ikke bli involvert i den afghanske konflikten, og foretrekker å finne en diplomatisk løsning på krisen i landet.

Diesen sier: “Etter USAs og NATOs nederlag i Afghanistan, vil det være et vakuum og ustabilitet som nabolandene må ta tak i.”

Det akademiske spår “Euro-asiatiske løsninger” på konflikten vil bli forfulgt med deltakelse av land som Russland, Kina, Iran og andre.

Nedenfor er teksten til intervjuet:

Spørsmål: Hvordan vurderer du de russisk-amerikanske forskjellene under Putin og Bidens presidentskap? Er det strategisk konkurranse eller økonomisk konkurranse?

Svar: Forskjeller mellom Russland og USA under Putin og Biden bestemmes primært av strategisk konkurranse. På det store Eurasia-kontinentet som strekker seg fra Atlanterhavet til Stillehavet, er det tre stormakter som motarbeider det amerikanske hegemoniet – Russland i vest, Kina i øst og Iran i sør. Denne konkurransen kjempes med militæret, økonomien, politikk og informasjonskrigføring. Økonomiske sanksjoner har vært et viktig verktøy for å svekke Russland i møte med konkurransen om Ukraina.

Spørsmål: Tilsynelatende planlegger USA å trekke seg fra Vest-Asia. Forutsier du at Russland vil fylle tomrommet, spesielt etter dets tilstedeværelse i Syria?

Svar: USAs avgang vil skape et vakuum som vil bli fylt av andre makter. Imidlertid vil Russland søke multilateralt samarbeid med andre land i regionen. Russland er ikke Sovjetunionen med verken hegemoniintensjoner eller evne til å erstatte USA i Midtøsten (Vest-Asia). Russland har i stor grad opptrådt som status quo-makt i Midt-Østen (Vest-Asia) ved å forhindre vestligstøttet regimeskifte i Syria. Regimeendring i Syria kunne ha resultert i en av to ugunstige muligheter – enten et pro-vestlig / anti-russisk regime eller en mislykket stat drevet av ISIS eller andre ekstremistgrupper. Russland vil derfor søke multilateralt samarbeid med andre land i regionen, som Iran, som er i stand til å ta hensyn til russiske sikkerhetsinteresser og harmonisere politikk. Imidlertid vil Russland sannsynligvis beholde sin marinebase og flybase i Syria for å styrke sin tilstedeværelse i det svært strategiske østlige Middelhavet.

Spørsmål: Tror du at stormakter, som Russland og Kina, og regionale makter som Iran og Tyrkia, kan sette i gang initiativer som Astana-prosessen om Afghanistan?

Svar: Ja, de regionale maktene er allerede engasjert i diplomati med Taliban, og jeg forventer at det kommer et multilateralt initiativ i retning av Astana. Etter USAs og NATOs nederlag i Afghanistan vil det være et vakuum og ustabilitet som må løses av nabolandene. Så jeg tror at Eurasiske løsninger vil forfølges, ledet av land som Russland, Kina, Iran og andre.

Ideelt sett vil det være noen maktdelingsordning mellom de forskjellige politiske gruppene i Afghanistan ettersom nabolandene frykter Talibans intensjoner. Russland vil forsøke å forhindre destabilisering av Tadsjikistan fordi det er medlem av CSTOs militære koalisjon ledet av Russland. Kina har som mål å inkludere Afghanistan i billioner dollar Belt and Road Initiative. Ellers kan Shanghai Cooperation Organization (SCO) være en ideell organisasjon for å stabilisere Afghanistan i den grad det kan omfatte deltakelse av regionale makter – Kina, Pakistan, Russland, India og Iran.

Spørsmål: Tror du at Russland og Kina er i en strategisk allianse for å motvirke USAs hegemoni?

Svar: Russland og Kina har etablert et stort eurasisk partnerskap som fortsetter å utdype seg. Det strategiske partnerskapet er i stor grad drevet av behovet for å motstå amerikanske hegemoniske ambisjoner, selv om partnerskapet har et sterkere fundament fordi det også er basert på felles nasjonale interesser som ikke er relatert til USA. De skaper en regional økonomisk struktur som består av nye strategiske næringer, teknologier, transportkorridorer, utviklingsbanker, betalingssystemer og valutaer. Russland og Kina prøver å integrere Iran, Pakistan, India, Sentral-Asia, Europa og andre deler av Større Eurasia i denne nye geo-økonomiske strukturen.

Spørsmål: Hva er effekten av amerikanske sanksjoner mot Kina og Russlands økonomi?

Svar: De amerikanske sanksjonene mot Kina og Russland skaper reelle økonomiske problemer. Imidlertid lærer langvarige sanksjoner Kina og Russland å tilpasse seg ved å lære å leve uten USA. Russland har svart på sanksjonene siden 2014 ved å avslutte den tiår gamle Greater Europe Strategy med sikte på å integrere Russland med Vesten og erstatte den med Greater Eurasia Strategy som prioriterer økonomisk integrasjon med Østen. Kina har også svart på sanksjonene ved å opprette parallelle økonomiske strukturer for å redusere avhengigheten av USA. Dermed immuniserer Russland og Kina seg mot sanksjoner ved å avslutte deres avhengighet av amerikanske teknologier, næringer, transportkorridorer, finansinstitusjoner og dollar.