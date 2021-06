Regissør for ‘Upcoming World’ om finansiering av kvinneledte historier

Det romantiske grensedramaet “Upcoming World” International Film Festival Rotterdam åpner juni-delen av 2021, og regissøren, New York og Oslo-baserte forfatter-regissør Mona Fastwold skal holde en av tre store taler på festivalen denne uken.

Siden regissørens andre innslag hadde premiere på den internasjonale filmfestivalen i Venezia i september i fjor, blir to landlige upstate-koner isolert på midten av 1800-tallet forelsket i isolerte bondekone, aldri langt fra trusselen om sykdom, og ser ut til å ha slått et akkord. med massene.

Han sier: “Jeg har disse samtalene på festivaler – før den andre bølgen av epidemier – de forteller meg om sine egne kjærlighetshistorier, eller personen som fikk dem til å tenke denne filmen.

“Når vi blir tvunget til å ta en pause, når vi har tid til å pause og reflektere – kan vi forholde oss mer uventet til disse to kvinnene. Så er det selvfølgelig vanskeligheten å være alene med en person på jobben – det er alt vi kan forholde oss til, “la hun til. Sier.

Mona Fastvolt

Tony Salabachev

Selv om filmen ble filmet i Romania og redigert før Covids suksess, ble Fastvolt isolert med familien i et lydstudio i Long Island, noen av ADRs ledende skuespillere og lyddesigner.

“Å være i isolasjon fikk meg til å se på det på en helt annen måte. Jeg husker da vi filmet hvor sårbart livet disse menneskene måtte ha vært, og så var vi her igjen,” sier han.

Med Catherine Waterston og Vanessa Kirby i hovedrollene – Waterson var nominert og ivrig etter å jobbe – filmen slutter seg til festivalene i Sabic-festivalen de siste årene, inkludert “Portrait of a Woman on Fire”, “Ammonite” og “Disobedience”.

Han legger til: ”Jeg tror filmskapere kom fra dette behovet for å gjenvinne vår fortid, og disse historiene har alltid skjedd og har en plass i historien. Ikke dokumentert. ”

“Siden 1856 har det vært veldig få dagbøker skrevet om deres kjærlighetsliv for bønder, absolutt ikke om deres humoristiske kjærlighetshistorier, men absolutt mye. Vi så mye om menn på det stedet den gangen, så hvorfor ikke fokusere på disse kvinnene ? “

Fastwall kontrer “å lage langt færre komediefilmer.” Han legger til: “Dette er ikke en refleksjon av samfunnet vi lever i, og det er enda vanskeligere å få midler til en film med to kvinner i hovedrollen – det er mye lettere å få filmer med mannlige hovedpersoner.”

En del av kampen for å finne den økonomiske støtten som er nødvendig for kvinneliginspirerte historier, sier Fastvolt, er at det tok ham seks år å utvikle sin sophomore-funksjon, som ble vist i Sundance i 2014 etter suksessen han nøt med sin debut “The Sleepwalker” “.

“Vanligvis når du er kvinnelig regissør, vil folk holde deg på et visst budsjettnivå. Men til og med til partneren min [“Vox Lux” director Brady Corbet] Som ofte skriver kvinnelige hovedpersoner – å finansiere slike prosjekter er fortsatt vanskelig til tross for snakk om at ting vil endre seg, sier hun.

Fastvolt jobbet lenge med et prosjekt basert på den norske romanen “The Bleaching Yard”, som, selv om ulike aktører var involvert, falt fra hverandre, noe han sa var årsaken til finansieringen.

I middelalderen skrev han, skrev og co-skrev med andre regissører, inkludert Corbett (hans andre innslag, “Vox Lux”) og Laurie de Clermont-Donerreys “The Mustang”.

Etter at finansieringen av The Bleaching Yard falt for tredje gang, ble Jim Shepherd og Ron Hansens manus til “The World to Come” (basert på Shepherds novelle) regissert av Whitaker Lauder, produsent av Maritime Media, sammen med Casey Affleck ( med Christo).

“Denne fantastiske skrivingen falt i fanget mitt, tenkte jeg, det er så godt å ikke skrive nå. Men det er ikke en enkel film – det var veldig vanskelig å finne partnere som trodde på prosjektet og finansierte det,” sier han.

Det var hovedsakelig kvinnelige finansfolk som “fikk sjansen til prosjektet” – investorer inkludert Margaret Beilo og hennes partnere i Myra; Carol Barton i den franske salgsorganisasjonen Saratos; Og Lakshmi Iyengar, visepresident for globale oppkjøp hos Sony Pictures.

“Heldigvis tillot deres støtte at omfanget av filmen ble utvidet så mye som mulig fordi jeg visste at det ikke kunne være fire personer i en stue. De må være sammen med naturen, vi må se tidens gang og årstidene skiftende. , og få det til å føle seg grønt og stort, for å være hensikten med et teaterstykke fra fortiden.

“The World to Come” er produsert av Sea Change Media og utøvende Killer Films og Sailor Bear. Sony kjøpte internasjonale rettigheter fra Saratos, mens Flickr Street har amerikanske rettigheter.

Filmen skal utgis i Polen, Nederland neste måned og Norge i august. Spilldatoen for Storbritannia er ennå ikke kunngjort.