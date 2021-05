Regissører som hater sine egne filmer

[Editor’s note: The following list was originally published in November 2017 but has been updated accordingly.]

Fra Stanley Kubrick til David Lynch, Nova Bomback og Alfred Hitchcock, vil selv de beste regissørene være enige når en film ikke fungerer som planlagt. I noen tilfeller vil en regissør gå så langt som å fjerne kreditt for filmproduksjon. Dette er situasjonen til Pambak i filmen “Hypal” som ble skutt på seks dager, som var litt ambisiøs for regissøren etter debuten hans “sparkende og skrikende” fremgang. Lynch prøvde å fjerne navnet sitt fra “Doon”, men han var bare vellykket i noen få regioner, der filmen ble kreditert kallenavnet Alan Smithy.

“Det er ikke rettferdig å si at det var en total drøm, men det kan være 75 prosent en drøm,” sa Lynch en gang om sin erfaring med “Doon”. “Jeg hadde det veldig bra i Mexico City, en veldig stor gruppe. Det var vakkert. Men når du ikke hadde det siste kuttet, hvorfor gjorde jeg det? Jeg vet ikke. Når du ikke har det siste kuttet, totalt kreativ frihet, du står for å dø. Døden. Å dø. Jeg er død. “

Lynch er langt fra den eneste regissøren som er brutalt ærlig om en opplevelse i Hollywood som han vil glemme. Sjekk ut listen nedenfor for mer enn 15 andre filmskapere som har uttalt seg mot sitt eget arbeid.

