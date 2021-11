Regjeringen går med på å reformere bidragene til profesjonelle idrettsutøvere, og dette tiltaket bør gi 30 millioner til staten

Sosialminister Frank Vandenbroek sa i en uttalelse lørdag at regjeringen ga grønt lys fredag ​​for å øke trygdeavgiftene for de høyeste lønningene i sportssektoren. Dette tiltaket forventes å generere til sammen 30 millioner euro.

For øyeblikket er trygdeavgiftene for profesjonelle idrettsutøvere begrenset til €952, noe som betyr at de laveste lønningene bidrar forholdsmessig mer til trygden enn de i den høyeste kategorien.

Minister Vandenbroeks forslag, som ennå ikke har vedtatt National Action Council (CNT), tar sikte på å få slutt på denne situasjonen. Tanken er at alle idrettsutøvere bidrar i forhold til lønnen. Dette betyr også at profesjonelle idrettsutøvere som tjener mindre enn 2 474,22 euro per måned slipper å betale abonnement.

“Etter omfattende konsultasjoner med sektoren har vi utviklet et balansert forslag som respekterer vedtakene i Budsjettstyretsa minister Vandenbroek. Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2022.