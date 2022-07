Regjeringen godkjenner energiplanen for å overvinne vinteren og hjelpe nabolandene

Regjeringen vedtok fredag ​​en plan som skal gjøre landet i stand til å komme seg gjennom vinteren uten energiproblemer og vise solidaritet med naboene, meldte statsminister Alexander de Croo og energiminister Tine van der Straiten på kort varsel. Pressekonferanse.

De to ministrene understreket at landets forsyninger ikke ville være i fare. Belgia er i en privilegert posisjon når det gjelder gassforsyning, og er lite avhengig av Russland. Mesteparten av gassen kommer fra Norge – statsministeren skal dit i slutten av august – og fra Storbritannia, og Zeebrugge-anlegget er sentralt for import og eksport av flytende gass.

Enestående tvil

Usikkerheten rundt den kommende vinteren er imidlertid enestående på grunn av krigen i Ukraina og den foreløpig utilgjengelige delen av den franske atomflåten. Dessuten, hvis utsiktene for Belgia er noe betryggende, gjelder ikke det samme for alle nabolandene, spesielt Tyskland, som er spesielt avhengig av russisk gass.

«Hvis vi kan hjelpe tysk økonomi, er det i vår interesse, fordi vi unngår en generell nedgang i økonomien i Europa«, sett en strek under Tinne Van der Straetens strek.

Blant tiltakene som settes i gang på kort sikt er å kreve at energiprodusentene opprettholder sin produksjonskapasitet i størst mulig grad og unngår for eksempel vedlikehold i vintersesongen. Forespørselen til Engie Electrabel er mer uventet.