Regjeringen i Nicola Sturgeon fikk kallenavnet ‘Queen Nic’s Court’ av eks-SNP MSP siden 27 ministre er rekord siden hjemkomsten

NICOLA Sturgeons regjering har blitt kalt “Queen Nic’s Court” på grunn av rekorden på 27 ministre.

Tidligere SNP bigwig Kenny MacAskill fortalte om hvordan antall MSP -er som delte ut titler og høyere lønn nå er det høyeste siden returen i 1999.

1 Kenny MacAskill har kalt den skotske regjeringen ‘Court of Queen Nic’

Og han hevdet at dette holdt tilbake fremskritt mot uavhengighet og oppfyller prioriterte politiske mål.

Albas parlamentsmedlem, MacAskill, sa at den skotske regjeringens ministerteam, i forhold til parlamentsmedlemmer, var større enn Norge eller Irland til tross for at de hadde færre fullmakter.

Han slo til: “Vi ser på Dronning Nic -hoffet med antall ministre som nå er på det høyeste nivået i historien om retur.

“Under denne regjeringen har fremgangen på uavhengighet stoppet, til tross for et fornyet mandat i parlamentet for en folkeavstemning. Håndtering av avkastningen har blitt prioritert.

“Den skotske regjeringen har fått begrensede tilleggsmakter, særlig i trygdesaker, fullmakter som ennå ikke er fullt ut implementert.

“Ingenting av dette kan rettferdiggjøre veksten i størrelsen på ministerteamet, og absolutt ikke i forhold til det uavhengige Irland og Norge.”

Han la til: “Suksessen til den skotske regjeringen med å fremme uavhengighet, samt å takle utfordringer innen helse, utdanning, transport og sysselsetting ser ut til å være i omvendt forhold til antall utnevnte ministre.”

Tidligere riksadvokat MacAskill dro til Alex Salmonds parti i mars.

Eksplosjonen kom en uke etter at statsministeren utnevnte grønne medledere Patrick Harvie og Lorna Slater til regjeringen som en del av en maktdelingspakt som gir den et pro-indy flertall.

Det er nå 10 statsråd, inkludert fru Sturgeon, og 17 juniorministre, av totalt 129 MSP -er.

Norge har 20 ministre av 169 parlamentsmedlemmer, mens Irland har 35 av 160, 22 prosent totalt sett mot Skottlands 27 prosent.

UTEN BEGRUNDELSE

MacAskill påpekte at disse uavhengige statene har makt over utenrikssaker, forsvar og internasjonal utvikling, alle delegert her til Westminster.

Og han sa at den skotske regjeringen ikke har oppdatert sin hvite papir.

Når en MSP blir utnevnt til minister, øker lønnen hans på £ 64.470 med £ 30.351, mens kabinettssekretærene legger til £ 48.449 for å bringe lønnen til £ 112.919.

En talskvinne for den skotske regjeringen sa: “Ministrene er opptatt av å bruke parlamentets makt til å bygge et grønnere og mer rettferdig Skottland.”

