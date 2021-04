Regjeringen i Singapore fornyer Maritime Investigation Memorandum of Understanding with Norway

20. april 2021 kunngjorde Singapore Maritime and Port Authority (MPA) en plan for å øke maritime oppstart for å utforske digitale løsninger, som følger:

En ny tilskuddsordning fra Maritime Innovation and Technology Fund (MINT) vil gi Singapores startende selskaper innen maritim teknologi et forsprang på å utvikle skalerbare løsninger. I tillegg vil Maritime and Port Authority of Singapore (MPA) drive bredere adopsjon av digitaliseringsinitiativer fra industrien, for eksempel elektroniske fraktbrev (eBL) og elektronisk drivstoffleveringsbrev (eBDN) for å øke sektorens produktivitet. Disse ble kunngjort av Chee Hong Tat, utenriksminister og transportminister, på den femte Singapore Maritime Technology Conference (SMTC). SMTC er en av nøkkelhendelsene organisert i Singapore Maritime Week 2021.

MPA kunngjorde også at de vil utvide sitt memorandum of Understanding med Norges forskningsråd (RCN) for en åttende periode. I henhold til vilkårene i memorandum of Understanding vil RCN og MPA i fellesskap støtte forskning innen maritim digitalisering og bærekraftig transport og vil organisere den internasjonale konferansen om maritim havnutvikling og teknologi. Denne forståelsesavtalen vil oppmuntre Singapore og norske maritime forskningsinstitutter til å utvikle partnerskap med maritime teknologiselskaper i begge land og utvikle nye evner.