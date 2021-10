Regjeringen kunngjør en ny belønning på 1.000 euro: her er hvem den kan angå

Som en del av en ny ansettelsesplan kunngjorde Elizabeth Bourne en dusør for langsiktige arbeidssøkere. Denne torsdagen 7. oktober 2021, Arbeidsminister Den opplyser at 1.000 euro vil bli utbetalt til de arbeidsledige som samtykker i å trene i et selskap på jakt etter ansatte. innvending Han inviterer deg til å finne ut mer om dette nye tiltaket som er en del av et mye større program for å snu arbeidsledighetskurven.

Belønning for arbeidssøkere: Elizabeth Bourne ønsker forsterkning formasjon

‘Enestående plan’

I september i fjor kunngjorde Elizabeth Bourne at hun ønsket å lansere en viktig plan for å snu arbeidsledighetskurven. I andre kvartal i år hadde Frankrike allerede 3.026 millioner langsiktige arbeidssøkere. Etter avtale med regjeringen, Arbeidsminister Deretter bestemte hun seg for å hjelpe selskaper som hun sier er klare til å ansette i de kommende månedene. Det ser allerede ut til at et stort antall gründere Kan du De møtte mange utfordringer når det gjaldt å styrke laget sitt. Dette er grunnen til at mange ansettelsesbonuser blir satt på plass.

Først Elizabeth Bourne og statsminister Jan Castex De velger å gi et løft til kommersielle aktiviteter. Som arbeidsministeren presiserte i et intervju med Le Parisien for noen uker siden: Bedriftsledere forteller oss at de har stillinger der han ikke kan finne en ansatt. Det er også frustrerende for en langsiktig arbeidssøkende å føle at de står ved siden av økonomien bedrer seg. Den spesifiserer også at en Pôle Emploi-konsulent vil kontakte alle langsiktige arbeidssøkere innen utgangen av året.

Før du legger til: “Og vi vil utvikle situasjonen i selskapet ved å gi midlene til arbeidsgiverne som ønsker det, slik at de kan lære disse jobbsøkere så tett som mulig for å dekke deres behov. vi går Finansiere Bedrifter som skal lære opp langsiktige arbeidssøkere i flere måneder. ”

to viktige avgjørelser

For å få ned arbeidsledigheten, vil Elizabeth Bourne gjerne se den nåværende meget gode økonomiske dynamikken. Dette er ikke bare for å oppmuntre bedrifter til å ansette, men også for å oppmuntre arbeidsledige til å få opplæring. For å gjøre dette ble et viktig budsjett utgitt som ministeren forklarte i en gruppe BFM Jobb torsdag 7. oktober: Det er derfor vi har fått på plass en ekstra plan på 800 millioner euro for å utdanne arbeidssøkere, spesielt langsiktige arbeidssøkere.

Det er virkelig et spørsmål om å tildele en bonus på € 1000 til alle langsiktige arbeidssøkere som har bestemt seg for å utdanne seg i et selskap. I tillegg vil de få et løfte om ansettelse. Halvparten i begynnelsen og halvparten på slutten av treningen.. Så ministeren vil “Oppmuntre dem til å gå til henne ved å jobbe, samt å fjerne økonomiske hindringer, for eksempel reisekostnader”. stor hjelp som, i følge Det bør gjøre det mulig å gi et løft til en trend som allerede har blitt kjent i noen måneder. innvending Det forteller deg mer.

god dynamikk

Ifølge Elizabeth Bourne begynner de siste tiltakene som regjeringen har truffet å betale seg betraktelig. Det understreker effektiviteten av subsidierte kontrakter som støtter selskaper i å ansette arbeidsledige ungdommer. Så husk initiativkontraktene bruk Ungdom eller Du er Ungdom. Dette er tiltak som gjør at arbeidsgiver ikke trenger å kjenne hele lønnen til den ansvarlige arbeidstakeren. Staten er allerede involvert med opptil 47% av belønningen. Takket være dette nye organet har ministeren med glede signert siden begynnelsen av dette året ” 40 000 slike noder “, Mens i 2020 var antallet bare 1600.

For å svare på spenninger i sysselsettingen investerer vi i langsiktig arbeidssøkende opplæring. 1.000 euro vil bli utbetalt til de som går på et opplæringskurs i bedriften med løfte om ansettelse, for å finansiere opplæringsrelaterte kostnaderTweet bygge inn pic.twitter.com/rYlH54iceg – Elizabeth Bourne (@Elisabeth_Borne) 8. oktober 2021

I tillegg til å sikre at halvparten av de ansattes lønn betales i henhold til disse kontraktene, kunngjorde Elizabeth Bourne i dag at det gir et nytt løft til unge mennesker som ønsker å starte arbeidsmarkedet på nytt. Med denne bonusen på € 1000 betalt i to rater, håper ministeren derfor å oppmuntre nye arbeidssøkere til å ta initiativ og finne en stabil posisjon i underbemannede sektorer. Denne € 1.000 -hjelpen, etter hennes mening, skulle hjelpe disse unge mennesker til å komme inn på arbeidsmarkedet lettere ved for eksempel å hjelpe dem med å løse mobilitetsproblemet.