Regler for olympiske leker: hvorfor beachvolleyballbikinier må være så små

De nylige rekkene angående konkurranseuniformen har satt søkelyset på hva idrettsutøvere kan ha på Tokyo 2020.

En tjenestemann sa til den britiske paralympianeren Olivia Breen at forfatterskapet hennes var “for kort og upassende” på en nylig begivenhet i England.

Breen, verdensmester i lengdehopp og 4 x 100 meter stafett, ble bedt om å skrive en formell klage til UK Athletics slik at de kunne undersøke saken.

I mellomtiden la det europeiske håndballforbundet (EHF) en bot på 1500 euro (1.296 pund sterling) for å ha på seg shorts i stedet for bikinibunn av European Handball Federation (EHF) mandag.

Det sa Norges kaptein Katinka Haltvik til den norske kringkasteren NRK regelen er “skammelig”, mens Norges håndballforbund (NHF) sa at de var stolte av sine spillere for å “heve stemmen og kunngjøre at nok er nok”.

Strandhåndball vil ikke være med i OL, men det er en påminnelse om de strenge reglene beachvolleyballspillere må følge når de forbereder seg på å gå for gull i Tokyo.

Beachvolleyballuniformer

Det internasjonale styringsorganet for volleyball, Fédération Internationale de Volleyball (FIVB), har etablert retningslinjer for spilleruniform til OL.

Mannlige beachvolleyballspillere må ha på seg tank-top og shorts, i henhold til FIVB-regler: “For alle spillere må bunnen av shortsen være minst 15 cm over toppen. Øvre kneskål”.

I mellomtiden må beachvolleyballspillere ha på seg en t-skjorte og truser eller et stykke. Spillere på samme lag må følge samme stil.

Dametopp og truser (Foto: FIVB)

Body for kvinner (Foto: FIVB)

Tanktopp og shorts for menn (Foto: FIVB)

Truser må være “stramme” og “kutte i en oppadgående vinkel mot overbenet.” Sidebredden på truser må være maksimalt 7 cm.

Jumpsuiten “må passe godt og designet må være med åpen rygg og bryst, med respekt for plassen for de nødvendige inskripsjonene.”

FIVB uttaler at manglende overholdelse av ensartede regler kan føre til at nasjonale forbund blir bøtelagt med opptil $ 10 000 for hver kamp reglene er brutt, mens det også er risiko for diskvalifisering.

Breen truser

Breen konkurrerer i Paralympic Games neste måned, og langhopperen sier at hun planlegger å ha på seg de samme boksershortsene som en tjenestemann kalte “kort” på England-mesterskapet i juli.

Hun sa på Twitter: “Jeg anerkjenner at det burde være regler og retningslinjer angående konkurranseutstyr, men kvinner skal ikke få seg til å føle seg selvbevisste om hva de bruker når de konkurrerer.”

Hun sa på Twitter: "Jeg anerkjenner at det burde være regler og retningslinjer angående konkurranseutstyr, men kvinner skal ikke få seg til å føle seg selvbevisste om hva de bruker når de konkurrerer."

Jeg England friidrett og britisk friidrett har blitt kontaktet for avklaring om ensartede retningslinjer.

World Athletics erklærer at idrettsutøvere “vil delta i uniformsklær som er godkjent av deres medlemsforbund.”

London Boxing Row 2012

Før lekene i London for ni år siden, hvor kvinneboksing debuterte i OL, var det noen kontrovers etter at International Amateur Boxing Association (AIBA) foreslo kvinner. du må kanskje bruke skjørt for å hjelpe til med å skille dem fra menn.

Den irske verdensmesteren Katie Taylor kalte skjørtene en “skam”, og etter et møte ble AIBA enige om å la boksere ha muligheten til å bruke shorts eller skjørt.

“Kvinner og jenter boksere må ha på seg vest og shorts eller skjørt”, AIBA styrer status.

AIBA-president Dr. Ching-Kuo Wu presiserte den gang: ”Vi ba aldri kvinner om å bruke skjørt.

“Noen kvinner vil ha på seg shorts og andre vil bruke skjørt, så avgjørelsen vi har tatt er at vi vil gjøre det valgfritt.”