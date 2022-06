Regn faller fra kampanjer i butikker, «De ønsker å tiltrekke seg kunder i en tid da prisene er høye»

Supermarkeder ønsker hovedsakelig å tiltrekke seg kunder i en tid da prisene stiger og forbrukerne igjen bruker pengene sine andre steder. Sylvie Vanhout fra Gondola Academy forklarer.

Deres andel økte til 19,2 %. Dette betyr at nesten en femtedel av supermarkedsalget kommer fra disse kampanjene. Denne andelen har aldri vært så høy. Forhandlere ønsker å tiltrekke forbrukere til butikkene sine med attraktive kampanjer. Etter to veldig gode år på grunn av pandemien, synker salget i supermarkeder. Vi kommer mye tilbake til restauranten, og vi gjenopptar arbeidet ansikt til ansikt … noe som betyr at forbruket vårt i supermarkeder synker, men det er fortsatt høyere enn det var i 2019. Inflasjon spiller også en rolle: Prisene i hyllene er økende og merker prøver å senke denne prisen Gjennom kampanjer. Det er litt rart at dette skjedde i en tid da prisene på råvarer og energi har steget så mye, men nå som kjøpekraften er under press og supermarkedene ønsker å fortsette å tiltrekke seg kunder, kan vi lese på gondolens nettside.







Hvis disse kampanjene kommer kundene til gode, er ikke dette tilfellet for produsenter, som må kompensere for tapet av fortjenesten. «Men så lenge inflasjonen holder seg høy, vil det være mange oppgraderinger.»