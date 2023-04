Regnet av rusk etter raketten bekymrer myndighetene

Etter flere måneders forsinkelse, Romskip, SpaceXs nye XXL-skip var endelig i stand til å foreta sin første orbitale flytur 20. april. dessverre for SpaceX og Elon MuskNoen minutter etter avgang kunne de to stadiene av raketten ikke skilles, og bakkeingeniørene måtte bestemme seg for å sprenge maskinen i luften. En eksplosjon som forårsaket et regn av potensielt farlig rusk i omgivelsene og spesielt i boligområder, med nøkkelen til en etterforskning av amerikansk sivil luftfart, indikerer space.com 26. april.

United States Aviation Federation (FAA) må sette i gang en etterforskning for hver romflyvning som ender i en eksplosjon. I påvente av konklusjonene fra denne undersøkelsen, er SpaceX opptatt med å samle inn dataene og analysere dem. På siden av det føderale byrået er tiden på jakt etter vitner. Det må sies at lanseringen av Starship ikke gikk upåaktet hen. Ved utskytningsrampen Starbase i hjertet av Texas er skadene svimlende. Men ifølge flere vitner falt askeskyer over Texas kort tid etter eksplosjonen.

Noen innbyggere i byen Cameron Park, noen få kilometer fra åstedet, sa at de ble truffet av rusk fra raketten og utskytningsrampen. Nord for Starbase ble også innbyggere i kystbyen Port Elizabeth rammet. Denne regionen overvåkes spesielt av FAA under SpaceX-oppskytinger, fordi den er hjemsted for (…)

(…) Klikk her for å se mer

Auchans russiske datterselskap, gjenstand for en etterforskning i Frankrike på mistanke om korrupsjon

Uten noen redningsgaranti fortsetter First Republic Bank sitt skli på Wall Street

JouéClub i kampen om å vinne La Grande Récré

Nutri-score: den nye beregningsmetoden får noen produsenter til å skjelve

SVB-bankens konkurs: Fed erkjenner en rekke konkurser