Reichel en stjerne i begynnelsen?

IIHF verdensmesterskap fortsetter en annen dag i Latvia, med kamper som starter mens vi alle sover, og vi lager fortsatt vår første kopp kaffe om morgenen. Hvis du har sovet denne lørdagen, eller, vet du, sovnet klokka 04:15 som enhver vanlig person, har du kanskje gått glipp av et flott hockeyspill fra Black Hawk-spillere og deres potensielle kunder. Mest bemerkelsesverdig utkastet til første runde av Lucas Rachael’s Choice i 2020.

Tyskland ble beseiret. Norge 5-1

I sin 5-1-seier over Norge oppnådde tyskerne sin andre seier i samme antall kamper i turneringen, og slo nordmennene og italienerne med en score på 14-5. De skadet virkelig meg og min kones familiearv. Men for en fan av Blackhawks er det flott å se at en potensiell fyr som Reichel har en kommende fest som dette så langt på sin første store internasjonale turnering siden han ble plukket syttende sammenlagt av Chicago.

Reichel la til dette målet og en avgjørende pasning i seieren over Norge, og ga ham fem poeng i de to første kampene i turneringen. Han gikk også 4-6 i kamppoenget mot Norge og ble kåret til den beste spilleren i kampene på tysk side.

Mens du sov scoret Lukas Reichel sitt andre mål i #IIHFWorlds Og en avgjørende pasning i Tysklands 5-1-seier over Norge i dag. Reichle ble kåret til den beste spilleren i spillet for Tyskland. Han har to mål og 3 assist i sine to første kamper i turneringen# Black Hawk pic.twitter.com/fuiyUWEGaV – Bleacher Nation Blackhawks (@BN_Blackhawks) 22. mai 2021

Forventning fra både Black Hawk og hans agent, Alan Roy, til Rachel Det er å signere inngangskontrakten med organisasjonen Etter avslutningen av verdensmesterskapet og jo mer jeg så på ham, jo ​​mer overbevist om at han hadde potensial til å være en virkelig innflytelsesrik spiller for NHL Blackhawks i den nærmeste fremtiden.

Russland def. Storbritannia, 7-1

Etter at Reichille og Tyskland beseiret Norge, er det Nikita Zadorov og Max Chalonov å gi et bud mot en underordnet motstander i Storbritannia. Ingen krenkelse for våre lesere i utlandet, men du er ikke en hockeynasjon, beklager. Russerne kastet bort tid og unngikk å kollapse mot Storbritannia med en 7-1-seier. Denne turneringen så allerede at latviere gikk forbi Canada for første gang noensinne i en verdensmesterskapskamp, ​​og i morges slo Danmark Sverige i nok et overraskende bud. Så ingen gimme-spill eksisterer egentlig.

Høydepunktet av Blackhawks ‘solotema kommer fra Zadorov på denne utvidede pasningen til Pavel Karnaukhov for å plassere et 5-1 mål i andre omgang. Det er det første og eneste poenget så langt i de kombinerte kampene til Zadorov og Chalonov.

Zadorov avsluttet kampen med en assistanse, to skudd på mål og en rating på +4. Chalonov har ennå ikke scoret scoringslisten på to kamper, men han scoret fem skudd på mål, gikk 8 til 15 på kamppunktet og var +1 i kampen.

Sveits beseiret. Tsjekkia, 5-2

I den første kampen til Philippe Korachev, de stigende Black Hawks og den sveitsiske siden, tok han over som trener for laget mot tsjekkere og Dominic Kubalik med en 5-2-seier. Korachev scoret sitt første poeng i turneringen med en sekundærpasning med et 4-1 mål til Sveits.

Korashev avsluttet kampen med en assistanse, tre skudd på mål, og gikk 2-5 på konfrontasjonspunktet. Når det gjelder Kopalik og tsjekkere, ga de opp sin andre kamp innen flere dager i organisasjonen. Han avsluttet kampen uten poeng og fire skudd på mål og ble rangert -1 i et 5-2-tap.