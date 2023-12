Reimer imponert av Sardella: «Han er en av de beste backene i Championship»

Anderlecht tar imot Genk denne lørdagen Brian Rhymer Han var der på pressekonferanse i forkant av det tradisjonelle møtet denne fredagen.

Og den danske treneren hadde ikke bare gode nyheter å bringe under treet. Francis Amusu Han kommer til å være borte fra banen veldig lenge. På sykehuset finner vi alltid ut av det Thorgan fare, selv om han har kommet seg etter kneproblemene, men belgieren er syk. Et annet problem for Rhymer, Jan Vertonghen er usikker. De røde djevlene trente på torsdag, og hvorvidt de skal starte ham eller ikke vil avgjøres før lørdagens kamp.

En exit fra Vertonghen ville vært et stort slag for en allerede tapt Reimer Geno Ødeleggelse, suspendert, så må klare seg uten sine to starter i midtforsvaret. I fravær av Vertonghen kunngjorde Reimer at han hadde tre alternativer, men ikke ville erstatte Sardella På trykk fungerer han best på høyrebacken: «Moussa (Det er det) var en tidligere midtforsvarer mens han var i Barcelona. Han har ikke spilt lenge, men han har allerede gjort det. Det er også mulighet for å droppe et par midtbanespillere. Og det er to unge menn, side Og Tillatelse Folk som leker med fremtiden. Gillian er veldig god bak, så jeg vil ikke flytte på ham og prøve å gjøre noen justeringer som mulig«.

Å kaste ungdommer i en stor turnering skremmer ikke Reimer, som er trygg på laget sitt: «Du vil ikke vite svaret før du prøver. Jeg vet én ting, siden jeg kom hit, har ingen ung mann sviktet meg. Det er alltid et ungdomsspørsmål, men det er også et fantastisk spørsmål. Min jobb er å sette dem i de beste forutsetningene for å prestere godt.«.

Så det var ingen Sardella i midtforsvaret, og Reimer var full av lovord om den belgiske bakspilleren: «Jeg vil ikke si at jeg er overrasket over prestasjonen hans. Jeg var ikke der da han ikke var frisk, men det ga gjenklang at han ikke var i god form. Siden jeg kom hit har han spilt mange kamper. Han hadde noen dårlige kamper, men svært få. Han møtte ofte forventningene mine. I to måneder har han spilt på et veldig høyt nivå, og for meg er han en av de beste backene i Championship. Han er i god form, han gjør et skikkelig inntrykk og han er veldig solid i vårt forsvar. Han fortjener det, han jobbet hardt for å komme dit«.

Anderlecht kan derfor gå mørkt mot Genk denne lørdagen og sette inn et enestående midtforsvar i et avgjørende møte for å forhindre at Union Saint-Gilloise sklir unna alene foran.