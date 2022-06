Reise: Brussels Airlines har kansellert nesten 150 flyvninger til europeiske destinasjoner denne sommeren

For å redusere arbeidsmengden til kabinansatte bestemte flyselskapet seg for å kansellere 148 flyvninger til europeiske destinasjoner denne sommeren.







Av redaksjonen og Belga

Lagt ut 08.06.2022 kl. 11:39 Lesetid: 2 minutter



DeForholdet har vært anstrengt i flere uker mellom ledelsen og ansatte i Brussels Airlines. Spøkelset til et potensielt slag henger over starten av sommersesongen. Hvis spenningene i hovedsak skyldes lønn, klager også kabinpersonalet på ekstremt stor arbeidsbelastning.

Derfor tok ledelsen beslutningen om å kansellere 148 flyvninger til europeiske destinasjoner denne sommeren. Derfor har ledelsen ambisjonen om å gjøre en «gest mot ansatte for å lette arbeidsmengden,» sa selskapets talsperson, Mike Anders. Hun forklarte også at dette var turer «hvor vi har flere flyvninger eller nok alternativer gjennom våre partnerselskaper».







74 rundturer involvert. Derimot har Brussels Airlines begrenset 200 tur-retur-flyvninger per dag for denne sommersesongen. — Dette dreier seg om under én prosent av passasjerene, sier Maike Anders. «Vi vil proaktivt kontakte dem, og jobbe med alternativer, enten med oss ​​eller med partnerflyselskaper.»

Forsoning mellom ledelse og fagforeninger har ikke gitt noe resultat. Fagforeningene vil rådføre seg med ansatte i løpet av de kommende dagene. Basert på denne høringen vil det neste uke bli tatt stilling til om det skal iverksettes tiltak eller ikke.







Det er også misnøye blant pilotene, men det handler hovedsakelig om lønn.