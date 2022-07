Reise når myndighetene kommer tilbake: Dette er landene hvor du fortsatt trenger din trygge billett fra myndighetene

Selv om vi snakker mye om gjenoppblomstringen av Govt-19-pasienter, er det verdt å huske at du fortsatt må vise riktig helsepass for å reise til en god del av europeiske land. For hvis du ikke trenger å vise den for å komme inn på en restaurant i Frankrike, Italia, Tyskland eller Portugal, er det nødvendig å krysse grensen. Vi tar hensyn til nøkkellandene.

I Frankrike, Et rykte spredte seg tidligere i uken etter rapporter fra ordføreren i Nice, Christian Estrosi, om at han hadde vært i Frankrike siden 1. august med mulighet for å returnere vaksinekortet. Han trakk seg deretter og sa at en utvidelse av noen av lovene som tillater at den kan settes tilbake om vinteren, skal finne sted fra 1. august, med spesielle ordninger som avsluttes 31. juli. Men det betyr ikke at bassen skal kastes i søpla. Offisielt ber Frankrike alle reisende som kommer inn på deres territorium om å vise bevis på vaksinasjon, eller en negativ test eller gjenopprettingsattest. I praksis er tester svært sjeldne selv på flyplasser. Men forebygging er bedre enn kur.

I Spania, Alle aktiviteter ble fjernet for noen uker siden, og belgiere kan reise uten å vise legitimasjon. Masken er imidlertid obligatorisk i alle helseinstitusjoner og på offentlig transport.

I Italia, Du trenger ikke lenger pass for å krysse grensen, men hvis du har oppholdt deg i et annet land i 14 dager før bootturen bør du sjekke gjeldende regler. Å bruke maske har vært obligatorisk på offentlig transport siden tirsdag.

I Portugal, Reglene er de samme som i Frankrike, det kreves helsepass for å komme inn på territoriet. Det skal imidlertid bemerkes at kontroller forekommer ofte.

Til Hellas, Alle aktiviteter knyttet til tilgang til territoriet ble fjernet 1. mai, og det er ikke lenger obligatorisk å bære maske. Disse tiltakene gjelder frem til 15. september.

Når det gjelder de andre landene på grensen til Belgia, TheTyskland Helse belgierne blir ikke lenger spurt av belgierne Nederland Og dette Luxembourg.

Sjekk med utenrikssaker

Til slutt de som er vant til å sjekke reglene i praksis Utenriksnettsted Sistnevnte ville ha lagt merke til at den hadde blitt fullstendig redesignet. Hvis det er mer moderne, føler vi også at noen ungdomshemninger følger denne endringen. Enkelte kunngjøringer er ikke oppdatert ennå, så det er en god idé å få informasjon på nettsidene til myndighetene i de aktuelle landene. Dessuten er ikke det beste å nevne på Google ennå, og du bør gjøre et lite søk før du finner den rette lenken. På hovedsiden til Foreign Affairs-nettstedet, klikk på «Reiseråd»-fanen og skriv inn navnet på destinasjonslandet for å finne den nødvendige informasjonen.