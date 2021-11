Reiselivsfagfolk fortviler

I motsetning til Egypt, Tyrkia, Spania og Frankrike som forbereder seg på å raskt gjenoppta sine reiselivsaktiviteter etter helsekrisen, byr ikke Marokko på noen mulighet for øyeblikket. «Andre steder har statsstøtte bidratt til å støtte økosystemer», forklarer Abdellatif Benmoussa, visepresident for Moroccan Travel Management Club (MTMC), klubben som samler reisebyråer som spesialiserer seg på mottak og rotter.

Han legger til at de første ofrene for krisen, reisebyråene, har store vanskeligheter med å håndtere de ulike skattebyrdene og betale kredittene som er inngått siden begynnelsen av krisen. “Vi har holdt ut i 20 måneder, men det er viktig å ta grep før det er for sent for våre selskaper, våre ansatte og vårt internasjonale merkevareimage,” sa klubben i et åpent brev til sine generelle partnere.

Reiselivsfagfolk, inkludert resepsjonister og rotter (møter, insentiver, konvensjoner og arrangementer) fordømmer restriktive tiltak som hindret gjenopptakelse av aktiviteter, i dette tilfellet suspendering av flyreiser, permisjon for vaksinasjoner, forlengelse av helsestatus. nødstilfelle, etc. Benmoussa bekrefter at “disse avgjørelsene reiser spørsmål om veikartene som er utarbeidet for gjenopprettingsplanen og håpet på gjenopprettingsplanen,” og advarer om at “uten prioriterte og viktige tiltak for sektoren før desember 2021, vil mer enn 80 % av DMC-ene bli dømt til å slutte å fungere .” Nøkkelen er under dørviskeren.”

I fravær av konkrete og umiddelbare støttetiltak risikerer turoperatører å miste alt, advarer National Tourism Federation (CNT), og understreker at det haster med å implementere tiltakene i programkontrakten som er signert med Business Intelligence Commission. Det første møtet mellom konføderasjonen og den nye turistministeren Fatima Zahra Omar finner sted tirsdag 2. november.