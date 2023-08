Reisende til Brussel, forbered deg på å stå i kø: Her er byggeplassene som vil kaste bort tiden din denne høsten (infografikk)

For passasjerer som skal til Brussel med bil, må du være tålmodig. For det er mange prosjekter på agendaen de første ukene. Her er et sammendrag av de mest virkningsfulle intervensjonene i disse første ukene.

Her er vi, åtte år underveis: 5 ting å vite om den massive og svært lange renoveringen av Vilford Bridge

På nivå med ringen er verkene også mange. Etter mange timeplanendringer tok den enormt imponerende handlingen mellom Lille og Waterloo slutt denne helgen, akkurat i tide til skoleårets start. Men andre er i full gang. Mot nord har den gigantiske byggingen av Vilvoorde-broen akkurat begynt og forårsaker forstyrrelser frem til… 2031. På dette tidspunktet er det ingen endring i retning Grand-Bigard, men smalere og langsommere spor mot Zaventem.

I Zaventem-regionen fortsetter nedgangen å gjelde. Ved Leonard’s Crossroads fortsetter nattstengingen. I Halle vil det bli registrert flere nedbremsinger på banen som en del av bruoppussingen. En forlegenhet gjenstår ved krysset mellom Quatre-Bras og Avenue de Tervueren som en del av byggingen av gangbroen. Til slutt er det mange beklagelige bremser ved enden av E411 i Overijse og Jezus-Eik.

Et stort prosjekt begynner ved Quatre-Bras-krysset: en gangbro som spenner over Tervueren-avenyen vil overse ringen (bilder)

Nattarbeid i tunnelene

Og i sentrum av Brussel fortsetter Petite Ceinture-tunnelene å fungere, men bare om kvelden. I det minste frem til slutten av året gjelder disse nattlige stengingene Arts-Loi, Mado, Trône, Rogier, Porte de Namur og Botanique-tunneler.

Avenue Louise, passasjen gjennom Fleurgate-Bailey-tunnelene, er på bånd og forblir stengt om natten til slutten av året. Woluwe-tunnelen forblir delvis stengt frem til desember. Nattoperasjoner fant også sted i Ryers Center og Van Britt-tunneler.

Uheldig ulykkesrekord i Brussel, Molenbeek, Ukel, Anderlecht…: her er antall ulykker i hver kommune i Brussel (infografikk)

I hovedstaden blir trafikken hemmet av andre byggeplasser. Etter lange sommerkøer på Princess Elizabeth Avenue, nærmer det tunge arbeidet på boulevard lumbermont sakte slutt… foreløpig, med store renoveringer som forventes neste år.

Liste over prosjekter som er planlagt for Boulevard Lambermont i løpet av de neste årene. © IBM Graphics

På den annen side, ved motorveiavkjørselen A12, begynner forstyrrelsene så vidt. Den 4. september i år starter arbeidet på den enorme byggeplassen til Van Praet Street, som er navngitt som en påminnelse om at det er en toveis gate. På programmet: ny rundkjøring, reduksjon i antall kjørefelt… og byggeplassen til trikk nr. 10 i Niederover Hempek.

Grønt lys for toveis planlegging på Van Praet Street: Her er hva som vil endre seg for denne nordlige inngangen til Brussel

Andre byggeplasser i ukene som kommer: Det vil også være veirestriksjoner i Square Sainctelette og Boulevard de Waterloo (på Bascule Crossroads-nivå). Vi må huske blant annet de tunge arbeidene som involverte stengingen av rue Leon Tudor i Gite, Chausse d’Alsemberg i Oakley («Bourdon»-delen) og Chausse de Nierstal.

Uccle’s Chaussée d’Alsemberg går tilbake til byggeplasser: Bourdonne, «Vi er opptatt med å drepe lokal virksomhet»

Det er ingen «Plan B»

Når det gjelder Brussel-regionen, er vi glade for å ha fullført en rekke tunge arbeider før starten av studieåret. «Dette arbeidet måtte gjøres. Vi takker bilistene for tålmodigheten. Vi har forsøkt å minimere ulempene for besøkende og innbyggere i Brussel så mye som mulig.sier minister Van den Brandt (Gruene).

På sin side knytter Touring det store antallet byggeplasser til den nye mobilitetspolitikken i Brussel, og beklager mangelen på «plan B«For sjåfører.»Før hadde vi alltid muligheten til å gjøre ting annerledes ved en ulykke eller arbeid. Med Good Move sendes for eksempel all trafikk til Petite Ceinture. Men hvis det er et problem … er det ulempen med disse planene, og de blir ofte ikke tatt i betraktning.» Touring-eiker glir.