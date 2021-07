Reisetips om internasjonale cruise kan løftes i løpet av dager – NCL Boss

(9.45 GMT) – Reiseguide om internasjonale cruise kan løftes fra FCDO de neste dagene, sa Norwegian Cruise Lines internasjonale direktør.

Eamonn Ferrin, visepresident for internasjonal virksomhet for linjen, forklarte at to sentrale krav fra Department of Foreign, Commonwealth and Development – hjemsending av passasjerer og vellykket gjenopptakelse av innenlandske cruise – var blitt oppfylt.

Begge er nøkkelen til å heve forespørselen som en del av FCDOs vanlige gjennomgangsprosess – den neste finner sted i slutten av denne måneden.

“Vi forventer at dette rådet snart vil endres, som vi håper,” sa Veren og snakket ombord på det norske skipet Jade på NCLs første skip som seilte på 16 måneder fra Athen på søndag.

“Neste gjennomgang kommer i slutten av denne måneden, og når de når gjennomgangsperioden, er det veldig viktig at det er to hovedkrav til FCDO.”

En av dem, forklarte han, var en felles avtale om repatriering av passasjerer i utlandet. Anbefalte Videoer Direkte intervju med Frank Del Rio, administrerende direktør i NCLH, om selskapets “Safe to Sail” -kampanje Norwegian Bliss Virtual Tour – Hvorfor du bør være begeistret for Norges nyeste cruiseskip – VIDEO Høydepunkter fra den norske løsrivelsen Waterfront on the Norwegian Cruise Line – video Høydepunkter fra den norske Getaway Inside Look: The Haven On Norwegian Cruise Line – Video Norsk taubane – Er du modig nok Et innblikk i den norske himmelen på Cuba Norwegian Escape Landmarks – 7 gratis ting å prøve – Video Tour 4 Exclusive Points of Norwegian Escape – Video Tour Norsk Escape Photo Tour Norsk avhopper videotur

“Og den andre delen var en kontinuerlig gjennomgang av hvordan tilbaketuren til seiling på britiske cruise så ut. Det gikk veldig bra.”

Selv om briter nå er fritt til å reise til den såkalte grønne og ravfargede landelisten, og fullvaksinerte borgere ikke trenger å bli satt i karantene (med unntak av Frankrike) når de kommer tilbake, er det fortsatt en spesifikk reisevarsel mot internasjonal seiling.

Dette rådet er ikke et fullstendig forbud, men det kan ugyldiggjøre noen forsikringer.

Hvorfor ikke være Storbritannia i år?

I motsetning til de fleste andre cruise merker, har NCL valgt å ikke lansere et skip fra Southampton i år for å tilby cruise rundt Storbritannia. På spørsmål om hvorfor forklarte Viren:

“Det var to eller tre ting. Det var det første vi ønsket å begynne med, så 25. juli, noe som betyr at tidspunktet ikke er bra for britiske cruise – det gir deg omtrent 6 uker før sommeren slutter, barna går tilbake til skolen og været begynner å bli dodgy.

“Og den andre tingen er at vi følte at vi skulle bli litt overfylte i markedet, noe som da skjedde.

“Og for det tredje, det er egentlig ikke vårt DNA, vår styrke ligger i flyet, og et globalt publikum, så i Hellas følte vi at det var en mye bedre mulighet for første start.”

Jade vil følge Norwegian Epic fra Barcelona og Norwegian Getaway i Katakolon for Olympia (ny innenlandshavn for NCL), fra 17. september 2021.

Prima i Southampton

Norwegian Prima Lines nye skipsklasse, som skal lanseres neste år, skal sjøsettes i Southampton i april 2023, og er det første norske fartøyet som blir fløyet til Storbritannia siden 2008.

Det vil ikke seile til Middelhavet, men det vil tilby “åpne” reiseruter på 11 netter til Island gjennom de norske fjordene, slik at passasjerer kan bli med på cruise i Reykjavik eller Southampton.

Prima vil dele den nye Horizon Terminal i Southampton med MSC Cruises, og skipet vil være basert her til 17. september 2023.

Ferren forklarte at i motsetning til mange sesongbåter i Storbritannia, vil Prima bli markedsført internasjonalt og ikke bare i britene.

“Det britiske markedet er veldig viktig for oss, og reiseruten er veldig populær, ikke bare blant britiske kunder, men også blant internasjonale kunder, de elsker det absolutt,” sa han. “Det vi prøver å gjøre er å tilby et produkt som vil passe et globalt publikum og øke selskapets inntekter.

“Så når vi ser på reiseruter, ser vi på det fra et globalt perspektiv, hva som ville være attraktivt for amerikanere, europeere og så videre. Mens mange av de britiske operatørene fokuserer mer på Storbritannia og deretter blir mer av et britisk skip. ”