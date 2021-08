Reisnyheter Siste: Vaksinepass vil være en “permanent” komponent i utenlandsreiser, sier Shop

D.Første minister Mark Drakeford fortalte den walisiske regjeringen at han hadde en “visjon om farer” annerledes enn Storbritannias internasjonale turné.

Drakeford fortalte på en pressekonferanse i Cardiff at tilfellene hadde steget kraftig i Wales i fjor høst, med noen mennesker som kom tilbake fra andre land og “tok med seg viruset”.

“Jeg må si at jeg trodde forrige uke var veldig dårlig på britisk nivå-jeg prøver å få et rimelig svar på det fornuftige spørsmålet om hvor mye folk skal være selvisolerte. Det så ut til å endre seg,” sa han.

“Vi har et enkelt, annerledes, enkelt system som folk kan forstå. En ting jeg tror vi lærte fra begynnelsen av epidemien er at du definitivt bør prøve å gjøre det så enkelt og enkelt for folk å forstå som det er lett for folk å følge.”

“Jeg tror ærlig talt ikke at du kan si at lyskryssystemet måler slike kriterier.”