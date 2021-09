Reisnyheter Siste: Winter Sun Holiday Hope letter reisereglene for Israel og UAE

H.Helsearbeidere på Hawaii sier at mangelen på statlige tiltak forverrer det allerede økende antallet regjeringssaker på øyene. Veldig sterk test av besøkende turister.

– Det at en øystat ikke tar grensekontroll på alvor, er i mitt sinn en epidemisk forbrytelse, sa en epidemiolog på Hawaii. Imidlertid ville “den beste innvirkningen på streng grensekontroll ha vært for noen måneder siden.”

På øya Kauai håndhevet myndighetene strenge regler, inkludert to testscreeningsprosedyrer, og viruset var praktisk talt ikke-eksisterende før det gjenopptok en tur til Hawaii i juli.

“Etter hvert som reisen begynte å øke, begynte vi å se tilfellene våre øke,” sa Dr. Capon Song-Hansen, medisinsk direktør for Kauai Community Health Center. “Derfra, vet du, har du faktisk sett denne skyskraperen.” Omtrent 75 prosent av Hawaii -befolkningen er fullstendig vaksinert.

Før juli rapporterte staten i gjennomsnitt 46 daglige tilfeller på syv dager. Fredag ​​var tallet 881. Og selv om sykehus ble fylt og bærbare containere ble hentet inn for lik, gjorde lederne ikke store endringer i politikken.

Hawaii har også fullført et prosjekt for å gjøre rom tilgjengelig for sykehuspasienter som trenger isolasjon. “Vi var i stand til å hjelpe dem med å komme seg ut av hotellrommene hvor de trygt kunne isoleres til slutten av isolasjonsperioden,” sa Jennifer Tucker, sykepleiercoach ved et av statens største sykehus. “[But] Vi har ikke lenger det alternativet. Vi sender folk hjem. “