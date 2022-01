Reklame for smarttelefoner HUAWEI Nova 9 og Nova 8i

Utgitt i oktober 2021, HUAWEI Nova 9 og Nova 8i er de nyeste smarttelefonene i Nova-serien. Qualcomm Snapdragon 778G-prosessoren er sammenkoblet med 8 GB RAM, noe som gjør Huawei Nova 9 til den best presterende modellen. Dens 128 GB lagringsplass lar deg lagre alle dine data og applikasjoner som er lastet ned gjennom AppGallery. 4G-kompatibel, denne smarttelefonen kjører på HUAWEIs EMUI 12-operativsystem. På 6,57-tommer eller 16,69 cm har full HD + OLED-skjermen en oppgraderingshastighet på 120 Hz. På baksiden finner du et fotogalleri med fire objektiver, inkludert et 50 MP ultra vision-kamera. Akkurat nå, Bestill HUAWEI Nova 9 i HUAWEI Store for 9 449,99.