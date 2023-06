Rekonstruksjon av det genetiske programmet til en 90 millioner år gammel symbiot

I motsetning til dyr får planter det karbonet de trenger for vekst direkte fra luften gjennom fotosyntese. Mens de fleste planter tar andre næringsstoffer fra jorda, er noen sjeldne arter, som bønner eller alfalfa, i stand til å få nitrogen fra luften rundt dem. Denne fikseringen av atmosfærisk nitrogen er takket være en symbiose med visse jordbakterier, en symbiose som dukket opp for 90 millioner år siden. Denne assosiasjonen, basert på høyt regulert utveksling av signaler og næringsstoffer, ble diversifisert senere i løpet av evolusjonen, noe som resulterte i en rekke interaksjoner i moderne planter. Spørsmålet oppstår om hva er den minste genetiske komponenten som gjør at en plante kan danne denne symbiosen? En måte å svare på dette spørsmålet på er å finne ut hvordan denne symbiontens genetiske program så ut ved opprinnelsen.

Hvis hver celle i en organisme inneholder en identisk kopi av et gen, vil funksjonen til dette genet, dets uttrykk, variere fra en celle til en annen avhengig av utviklingen eller miljøet som organismen møter.

I denne nye studien sammenlignet forskere mål på genuttrykk i ni plantearter i nærvær eller fravær av symbiotiske nitrogenfikserende bakterier. Ved å lete etter fellestrekk mellom disse ni datasettene, klarte de å identifisere deler av genomet som ble aktivert i deres felles stamfar, som må ha levd på jorden for 90 millioner år siden. Dermed må mer enn tusen gener ha blitt uttrykt under denne forfedres symbiose, slik at planter kan føle de kjemiske signalene som produseres av deres symbiotiske bakterier og deretter ønske disse bakteriene velkommen inn i vevet deres.

Som med enhver biologisk kapasitet, har nitrogenfikserende symbionter vært i konstant utvikling siden oppstarten. Noen plantegrupper har mistet denne evnen, mens andre ser ut til å ha beholdt den. Denne økte evolusjonsstabiliteten er spesielt tydelig i visse typer belgfrukter, som mimosa eller alfalfa. Ved å sammenligne gener spesifikt uttrykt under symbiose i disse organismene, oppdaget forskerne mimosas evne til å produsere små molekyler, peptider, muligens med antimikrobielle egenskaper. Disse peptidene tilhører en annen familie enn de som tidligere ble oppdaget i alfalfa, noe som tyder på at de utviklet seg uavhengig i disse to typene belgfrukter. Ved å regulere veksten av symbionten deres, kontrollerer disse artene symbiosen, noe som fører til en bedre symbiotisk ytelse og muligens stabiliserer disse plante-bakterie-interaksjonene.

Til slutt gjør denne rekonstruksjonen det også mulig å foreslå baser for syntetiske biologiske tilnærminger: å skape en ny nitrogenfikserende symbiose i planter av landbruksinteresse som hvete eller mais som nå etterligner denne forfedres symbiose. Slik kunstig symbiose gjør det mulig å kontrollere bruken av gjødsel og deres medvirkninger samtidig som effektiv produksjon opprettholdes.

© Pierre-Marc Delaux Bilde: En representasjon av utviklingen av en nitrogenfikserende symbiont.

