Rekord jackpot på 230 millioner i EuroMillions: Hva skjer hvis ingen vinner jackpotten?

De 217 millioner euroene som står på spill i EuroMillions denne tirsdagskvelden falt ikke, og her er det nye platået nådd denne fredagen: 230 millioner. Husk at fra begynnelsen av 2020 har den maksimale premiepengene til EuroMillions økt fra 190 til 250 millioner euro. «Jackpotten vil bli låst til 200 millioner i løpet av de neste runde ukene uten en stor vinner. Når vi vinner, starter vi på nytt ved 17 millioner og premiepotten vil nå 210 millioner til den vinner. Og med en sluttramme på 250 millioner. Denne nye absolutte grensen erstatter grensen på 190 millioner som eksisterte i mer enn ti år. Det er umulig å si i dag når den nye grensen nås, men det vil ta mange år«, forklarte det nasjonale lotteriet.

Etter to og et halvt år er det fortsatt en viss margin før man når 250 millioner euro, men et nytt platå er nådd. Nå det siste platået (220 millioner) 15. oktober 2021. Hva vil skje nå? «Vi gikk til maksimalt 5 trekninger til 230 millioner euroNational Lottery-talsmann Joke Vermore forklarer. Hvis jackpotten ikke faller etter fem trekninger, vil potten falle til €17 millioner, noe som gjør den til €240 millioner.«

Hvis vi ikke er der ennå, er det interessant å prøve lykken innimellom. «I den femte trekningen, hvis jackpoten ikke faller, vil 230 millioner euro bli omfordelt til de tidligere rekkene. Det betyr at summene som mottas på lavere rangerer vil bli mye større.«

Så det er mer interessant enn noen gang å prøve lykken og velge noen livsendrende tall. Første sjanse denne fredagen, så siste sjanse til å spille klokken 20.00.