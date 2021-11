Rekord mer enn 200 milliarder euro for belgiske investeringsfond

Det totale volumet av investeringsfond kontrollert av Financial Services and Markets Authority (FSMA) beløp seg til 205 milliarder euro forrige måned, et rekordtall, rapporterte avisen L’Echo d’Tejd fredag, med henvisning til statistikk fra institusjonen.

Kvartalsdata om belgiske fond publiseres fredag ​​av FSMA. De totale midlene under dens kontroll ved utgangen av tredje kvartal utgjorde 199,7 milliarder euro. Markedet ble eksepsjonelt skannet igjen 22. oktober for å sjekke om 200 milliarder-terskelen var overskredet. På den datoen utgjorde det totale skyldige beløpet fra belgiske penger 205 milliarder euro.

“Det er vanlig å si at belgiere er motvillige til å ta risiko og sverger til en sparekonto; Ikke tilfelle nå”, analyserer Jean-Paul Servais, president i FSMA. Han understreker at innen et år vil ikke investeringsfondenes fremgang samsvare med reskontro.

De totale nettoformuen til belgiske fond økte med 27 % (+42 milliarder euro) sammenlignet med beløpet registrert ved slutten av september 2020, mens eksisterende sparekontoer i løpet av denne perioden økte med bare 2 % (+6 milliarder euro).

FSMA bemerker også at investorer i økende grad velger bærekraftige fond. Markedsandelen til disse fondene som anvender bærekraftskriterier har økt fra 51 % til mer enn 56 % på ett år. Tilgodehavende fra ikke-varige fond falt kraftig i tredje kvartal. “Dette bekrefter at det er et krav fra investorer om å kunne investere på en positiv måte.‘, avslutter Jean-Paul Servier.