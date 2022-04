Rekordny inflasjon i Tyrkia, som nådde en topp på 61,14 % i mars

Offisiell statistikk viste mandag at inflasjonen nådde nye høyder i mars med 61,14 % fra år til år, opp 5,46 poeng på én måned.

I februar nådde konsumprisveksten 54,4 % år-til-år, og rekorder knyttet til kollapsen av den tyrkiske liraen og spesielt økningen i energiprisene.

Invasjonen av Ukraina av Russland, Tyrkias to viktige handelspartnere som energiforsyningen (gass og olje) og korn, samt turismeindustrien er avhengig av, koster landet dyrt. Tyrkiske og utenlandske økonomer anklager også det nasjonale statistikkkontoret (Tüik) for å undervurdere prisøkningen med mer enn halvparten.

Den tyrkiske liraen tapte 44 % av verdien mot dollaren i 2021, men holdt seg stabil mandag morgen på 14,7 pund per dollar (16,2 per euro), etter at markedet allerede hadde forventet høyere inflasjon.

President Erdogan prøver å tøyle inflasjonen

Mindre enn femten måneder før neste presidentvalg, planlagt til juni 2023, har den pågående konflikten siden 24. februar ført til frykt for økende konsumpriser, noe som har bidratt til den allerede vanskelige situasjonen for den tyrkiske økonomien.

President Recep Tayyip Erdogan, som fremmer direkte forhandlinger mellom de russiske og ukrainske presidentene, kunngjorde forrige uke en reduksjon i merverdiavgiften fra 18 % til 8 % på hygiene- og cateringprodukter for å lette de økonomiske ressursene til innbyggerne hans.

I februar reduserte den faktisk merverdiavgiften fra 8 til 1 % på basismatvarer, uten å lykkes med å begrense prisøkningene som delvis opphevet lønnsøkningene som ble gitt 1. januar.