Rekordpris: Engi tilbyr heller ikke lenger faste energikontrakter, men hvem tilbyr dem likevel?

Energileverandøren Engie har midlertidig trukket faste energikontrakter fra sitt tilbud. «Vi er tvunget til å gjøre det av den eksepsjonelle konteksten, med historisk høye priser og ekstrem volatilitet.Nellie Scherlink, en talsperson for Engy, begrunnet bekreftelsen av informasjonen fra VRT.

De siste månedene har mange andre kraftleverandører allerede gjort det samme. Inge, markedslederen, har endelig fulgt etter. «Det er uønsket at kundene henger seg opp i så høye priser«, forklarer Neil Scherlink.Og for Engie er det vanskelig å fortsette å dekke disse faste kontraktene i grossistmarkedet«.

Klienter som for øyeblikket har en fast kontrakt vil beholde den til dens løpetid. Når de mottar et nytt kontraktsforslag (ca. to måneder før utløpsdatoen), vil de også bli tilbudt en variabel formel.

Engie vil fortsette å vurdere situasjonen i energimarkedet for å se når det vil være mulig å tilby faste kontrakter igjen.

Blant de store aktørene i markedet er Luminus foreløpig det eneste selskapet som fortsatt tilbyr faste tariffformler.