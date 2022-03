Rekrutteringen av «International Brigade» lansert av Kiev har blitt organisert, med dusinvis av kandidater i Belgia

«Alle utlendinger som ønsker å slutte seg til motstanden mot de russiske okkupantene og opprettholde global sikkerhet, er invitert av ukrainske myndigheter til å slutte seg til sikkerhetsstyrkene,» sa han. Det var med disse ordene Volodymyr Zhelensky kunngjorde forrige søndag at han ville opprette en spesialstyrke av utenlandske frivillige i Ukraina. Etter en generell militær mobilisering for ukrainerne, vendte landets myndigheter tilbake til sine allierte og sine allierte for å møte den russiske invasjonen.

Mer enn en uke etter oppfordringen har militante fra mer enn 50 land allerede meldt seg frivillig. Kilder i europeisk etterretning bekrefter overfor BFM TV at til dags dato har 30 000 jagerfly signert avtaler om å slutte seg til disse internasjonale styrkene. Ukrainas mål er å nå 100 000 jagerfly.

QR-kode og strengt utvalg

For å sette opp denne enestående rekrutteringen har ukrainske myndigheter laget en plattform som forklarer de syv trinnene som må tas for å bli med i brigaden. QR-koden ble også generert gjennom ambassader for å laste ned et bekreftelsesskjema.

Valget er tøft. Etter den første registreringen må kandidaten bestå et intervju med et medlem av ambassaden før han sender inn en offisiell forespørsel om å bli med i Forsvaret. Hvis denne forespørselen blir akseptert, vil kandidaten dra nytte av assistanse og kontakter for å reise til Ukraina på sin egen måte.

Nesten 100 kandidater i Belgia

I Belgia søkte nesten 100 personer til den ukrainske ambassaden i Uccle. Dette er ikke bare belgiere, men også borgere fra Romania, Moldova og Polen. Ambassaden har allerede gjennomført dusinvis av intervjuer og tester. Dermed var 12 i stand til å nå Ukraina og 40 er klare til å dra.

«Problemet for oss er logistikk, fordi det er veldig vanskelig å finne måter å bringe dem til den ukrainske grensen. Vi har mange kjøretøy for å frakte humanitær, medisinsk og militær hjelp, men ikke til folket.» Å forklare Vladyslava Litiaga fra Ukrainas ambassade.

Utenriksminister Sophie Wilmes kunngjorde i forrige uke at hun på sin side ikke ga belgiske statsborgere beskjed om å gå til stedet.