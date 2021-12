Relais d’Hochfilzen (H): Frankrike er nest etter Norge

Aurélie SACCHELLI, Media365, utgitt søndag 12. desember 2021 kl. 13:10.

I serierennet i Hochfilzen, Østerrike, ble det franske skiskytterlaget for menn på andreplass, 21 sekunder bak nordmennene som utmerket seg i skyting.

Åttende løp i verdenscuppen i skiskyting for menn og åttende etappe for de franske delegatene! Etter alle tre etappene er resultatene svært positive for de blå denne OL-sesongen. Denne søndagen var en stafettdag, akkurat som det som skjedde i Astersund forrige uke, var franskmennene nummer to bak Norge og bak Russland.. I likhet med svenskene var de blå ikke langt unna nordmennene, men de var litt svake i skytingen. Begge lag fullførte faktisk ikke en liten straffefold på den østerrikske banen, men Norge gjorde kun fem feil da Frankrike gjorde åtte.

Feilfri for Fillon Maillet

Den første trefargede fakkelbæreren, Fabian Claude, hadde vanskeligst med fire feil på klokken, så han ga hånden til Eric Lesser, som var 17 sekunder bak Tyskland og Simon Destiux, som var syv sekunder bak Norge på sjetteplass. . Desthieux gjorde to feil og ble nummer fem, og markerte bak Martin Fonsecas Sverige 26 sekunder bak Emilian Jacqueline og Darjeel Boeing tretten sekunder bak Norge. Takket være Johannes sin tilbøyelighet til kun å gjøre én feil, gikk Norge på seiersjakt først i tredje periode. Jacqueline gjorde to, men det stoppet ham ikke fra å bli nummer to, 51 sekunder bak Norge og fire sekunder foran Russland. Lørdagens vinner og siste franske fakkelbærer, Quentin Fillon Maillet signerte i en klar runde, mens Vetle Christiansen gjorde to, men gikk fort på det norske skiløpet og vant uten problemer, med 21 sekunder i blues, ble Russland nummer tre. 47 sekunder. Så dette er fortsatt en flott helg, den avsluttes med fransk skiskyting, som håper å bli enda vakrere neste uke, på showet Annecy – Le-Grand-Bornand scenen!

World Cup (M) / Reliance de Hochfilson (Østerrike)

Endelig klassifisering (4×7,5 km) – søndag 12. desember 2021

Norge på 1- 1h14’34’8 (0 straffelaboratorier + 5 feil)

2- Frankrike 21 “2 (0 + 8)

3- Russland 47’3 (1 + 9)

4- Tyskland 1’00 (0 + 10)

5- Sverige 1’30 “2 (0 + 7)

Hviterussland på 6- 2’09 “5 (1 + 5)

7- Ukraina 2’32 “5 (0 + 8)

8- Slovenia 2’37 “6 (1 + 8)

9- Tsjekkia på 2’37’7 (1 + 12)

10- Italia 3’29 “1 (2 + 13)

…