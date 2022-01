“Relaxed” protokoll for Pro League og kamp utsatt

Etter kaos sist helg, bestemte Pro League seg for å revidere helseprotokollen sin under sitt folkemøte tirsdag. Se tydeligere og begrens den gjenværende plassen for forklaring …

Dette ble diskutert forrige helg. Sammen med Gaëtan Coucke og Maxime Wenssens informerte Malinois to keepere om at de hadde testet positivt for Kovit og anså seg derfor verdige til å be om utsettelse av kampen mot OHL. Problemet er at i henhold til protokollen etablert av Pro League, må begge keeperne være en del av Core A. Dette er ikke for Vensens, ifølge ligaen. Grunnen til at det ikke er mulig å utsette kampen mot OHL og ikke holde kampen vil føre til en pakke for Mechelon. Sung et al har fortsatt til hensikt å anke til disiplinærutvalget i så fall.

Under folkemøtet i Pro League ble et nytt forslag utarbeidet og stemt over: det spiller ingen rolle om en målvakt er en del av Core A eller ikke. Eneste betingelse for å få uttalelse er at en av de to positive keeperne spilte flere minutter eller var mellom stengene under siste møte. Denne nye protokollen har ingen presedenseffekt.

Det faktum at det ikke lenger er noen forskjell mellom Core A og Core B, gjelder også for utespillere. Så det er lett for en klubb å nå grensen på syv positive spillere og det er nødvendig å be om utsettelse. Imidlertid må de ha spilt minst 30 % av tiden de spilte.

Møtet mellom Genk og Mechelen som var planlagt denne onsdagen ble derfor endelig utsatt. Ironisk nok ble denne kampen lagt frem etter ønske fra limburgerne, som vil stå uten et titalls landskamper på den opprinnelig planlagte datoen (26. januar).