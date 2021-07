Reliance Industries ønsker å kjøpe Norges REC for solcellemoduler

bReliance Industries Ltd (RIL) ønsker å kjøpe norsk solcelleproduksjonsgruppe REC som en del av oljeraffineriet RTo personer som var kjent med utviklingen, sa at 75 000 kroner ble betalt til ren energi.

Styreleder Mukesh Ambani kunngjorde planer for det 5000 mål store Dhirubhai Ambani Green Energy Giga-komplekset i Jamnagar på selskapets ordinære generalforsamling forrige måned. Komplekset vil inneholde et giga-integrert solcelleanlegg.

Norges REC-konsern har en årlig produksjonskapasitet på 1,8 GW og har installert rundt 10 GW globalt. REC ble grunnlagt i 1996 og har regionale knutepunkter i Nord-Amerika, Europa og Stillehavs-Asia.

I en e-postmelding nektet en talsmann for RIL å “kommentere mediespekulasjoner og rykter.”

“Vårt firma evaluerer kontinuerlig ulike muligheter,” sa talsmannen.

En talsperson for REC Group sa at selskapet “generelt ikke kommenterer markedsryktene.”

Selv om India planlegger å utvikle 175 GW fornybar energi, inkludert 100 GW solenergi, domineres solutstyrsrommet av kinesiske produsenter som Trina Solar Ltd, Jinko Solar, ET Solar, Chint Solar og GCL-Poly Energy Holdings Ltd. En produksjonskapasitet på 3 gigawatt bare for solceller og 15 gigawatt for solmoduler.