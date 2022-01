Relicta: gratis spill på Epic Games Store, datoer og informasjon – Breakflip

Relicta er et fysikkbasert puslespill. I første person må du kombinere magnetisme og gravitasjon slik at hemmelighetene til Base Chandra blir avslørt for deg. Alene i månens dyp er ditt vitenskapelige sinn det eneste som kan holde datteren din i live …

Spill som en vitenskapsmann strandet på en skummel forlatt månebase. Reis gjennom gåtefulle terraformede kratere, utsett tyngdekraften og magnetismen din for din vilje til å løse fysiske gåter. Vil du skynde deg hodestups inn i tilflukt, eller vil du ta deg tid til å samle ledetråder og kaste lys over handlingene i det 22. århundres banepolitikk? Begravet i det evige mørket til månekratrene, vil en hemmelighet kunne redde livet til datteren hans … eller forandre menneskehetens skjebne for alltid. Er du forberedt på å møte de siste konsekvensene av etterforskningen din?