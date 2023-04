Remco Evenepoel ble støttet av Alaphilippe og tre belgiere i Liège-Bastogne-Liège

Soudal-QuickStep-laget slapp torsdag et invitert utvalg til fordel for Remco Evenepoel, som vil sette tittelen på spill i søndagens Liège-Bastogne-Liège. På veiene til La Toenne vil verdensmester franskmannen Julien Alaphilippe bli flankert av belgierne Peter Cherry, Ilan van Wilder og Italias Louis Verwijk etter å ha blitt nummer to i Tour of Flanders og Walloon Classic i 2015 og 2021. Andrea Baggioli og sveitseren Mauro Schmidt.

I fjor vant Remco Evenepoel sin første monumentale Liège-Bastogne-Liège ved å storme La Redoubt, og vant solo 48 sekunder foran Quinton Hermans og Vaud van Aert.

Boggar: «Ardennes diskant? Jeg er ikke en statistikkmann…»

«Liège-Bastogne-Liège var spesiell forrige sesong,» sa Remco Evenepoel i Soudal-QuickSteps uttalelse. «Jeg kom til begynnelsen uten høye forventninger, men vi hadde en plan – som var å gå for seieren – og vi gjennomførte den perfekt. Denne seieren var den viktigste i livet mitt på den tiden, et øyeblikk jeg aldri vil glemme, » sa Evenboel, som vant Tour of Spain og ble verdensmester. vil krone

Remko Evenboel konkurrerte ikke etter Tour of Catalonia, hvor han ble nummer to bak Primos Roglic. Tathej Bhokar, som vant Liège i 2021, gikk for å forberede Doyen i høyden, i motsetning til sin beste rival på søndag.

«Remko kommer hit etter å ha trent i høyden og er veldig motivert, spesielt siden han er den forsvarende mesteren og har på seg regnbuetrøyen. La oss se hva Julians rolle blir: han vet med sikkerhet at dette løpet er perfekt for ham. Det viktigste er at han nå kan trene uten smerter og være med i starten. Vi må også se om vind og regn som forventes på søndag vil påvirke løpet, men som sagt, det er håp, sier sportsdirektør Geert van Bond.