Remco Evenepoel etter første suksess: “I år, je peux directe rouler à mon meilleur niveau”

I neste pass, javas des doutes sabis mais cis fois je suis à mon meilleur niveau “, at diclaré après la course lors in linterview flash. ans, Evenepoels placé son attaque l 4,7 km in larrrivée, in montée vers Torralba del Pinar savais où je devais placer mon attakque, savoir sur la partie la pluss dure de la montiee cela mi russi. Jeg ser frem til din lange dagsreise og javas for å finne den perfekte matchen i finalen. Jai roulé ond fond jusqu’au sommet pisil fallait maintenir tempo jusqu’à l’arrivée. “

Une premier victorie this season synonym de satisfaction for the natif de Schepdaal qui a viku une prepare classique, contract à 2021. “Lannée passée, jaivis commencé ma saison avec des doutes mais this annie je peux direct my rouler .Je le savais et l’ quipe aussi. Jeg skal lage mine egne disposisjoner for deg.