Tre nivåseire og den endelige seieren av den generelle klassifiseringen: Begrepet «vellykket» ser ut til å ha blitt brukt noe overdrevet for å beskrive Remco Evenepoels turné i Norge, da 22 år gamle Brabant Ryder mishandlet motstanderne sine på tvers av alle territorier. Hans allerede rike liste er 30 seire. Han trodde det var et comeback for vinneren av League-Pastogne-League, og forbereder seg nå til andre halvdel av sesongen, som vil ta ham til toppen av neste Tour de Suez, hans neste store mål foran belgieren. vei. Mesterskap (han deltar i både temporitt og landeveisløp).

Evenpole var overrasket over spekteret av talenter han så ut til å ha forbedret seg med denne sesongen. Et år etter hans forferdelige fall på Lombardia 2020-turneen for gjenoppbyggingen hans, forbedret Sheptalins innfødte sine svake punkter, spesielt eksplosivitet og fart, ved å bruke sist vinter. Det lønnet seg: det var på grunnlag av disse egenskapene at han var i stand til å sette sine rivaler i rødt på toppen av La Redoute i Liege-Pastogne-Liege før han gjorde det i den første oppadgående slutten av turen. De Norge. Hun brukte denne kraften hun hadde utviklet på kort tid og brukte også sin evne til å gjøre en mindre viktig, men konsekvent innsats for å skinne på Queen-scenen på denne norgesturnéen. Alle medier opprettholdt sin generelle ytelse med et utrolig antall på 6,5 W/kg i løpet av gjennomsnittet på 8,2 % 12 kilometer mot Stowsrows toppmøte. Men på brattere kilometer, med mer enn 10 % hastighet, gjorde Evenpole en forskjell med sin unike rullestil, med et unikt slag, før han holdt konstant fart. Å avsky motstanderne og deretter opprettholde en konsekvent rytme, dette er Remcos kjennetegn.

Remco Sprinter

På slutten av den 5. etappen av bakken ble Evan Boyle overrasket over racingånden hans. Fanget i en gruppe konkurrenter ledet belgieren dette reduserte Peloton til finalen på de siste to kilometerne og var ansvarlig for å spille om seier i sprinten. «Hvis jeg hadde konkurrert i så mange sprintkonkurranser i ung alder, ville jeg definitivt kommet sist.», Smiler jevnt. Denne gangen tillot han seg å avslutte i ledelsen for tredje seier på fem dager. Alt ser ut til å smile ved synet av Prabhakaran, som bare var den siste dagen uten denne sesongen på scenen på Queens of Tirreno-Adriatico i mars i fjor. Siden den gang har Evan Boyle satt sammen de beste showene de første månedene sine uten å uttrykke den samme tilliten til at han kunne spille en profesjonell pilot.

Han kjenner nå det iboende presset på hans ferdigheter og beslutninger, og han vet godt hvordan han skal måle intensjonene som han kan definere og veie filtreringsrapportene for pressen for å unngå ettervirkninger. Da han sist spilte ambisiøst i Trano-Adriatico, opplevde han dette tilbakeslaget. Siden den gang har Evenepoel spilt det realistisk. I Liege og Norge holdt han seg til realistiske intensjoner, noe som gjorde at han kunne ta disse verdifulle løpene med selvtillit. Vi må nå nærme oss Tour de Suez fra samme vinkel, uten en lysende uttalelse om en mulig finaleseier. Fordi konkurransen er verdig en Grand Tour og vil kreve mer fokus på det ni dager lange løpet. Men med sine 22 har Evenepoel fortsatt tid til å vokse. Denne sesongen er en serie tester for å definere hans fremtidige liv: så langt er alle lys grønne.

