Remco Evenepoel: «Jeg ble overrasket over hvor raskt jeg klarte å holde tritt etter angrepet mitt»

Remco Evenepoel Norge tok kontroll over turen Bare på 3. etappe vant torsdag, hvis seier gikk over Stavsro. Belgieren har nå en margin på 46 sekunder Jay Wine (Alpacin-Phoenix). «Denne forbedringen vil gjøre de kommende dagene enklere.Sa Quick-Step alpha vinyl styremedlem.

«Det var en lang dag, komplisert av vinden. Men jeg er veldig glad. Jeg ble skikkelig guidet gjennom hele etappen Caspar Askreen. Det er alltid lett når du er beskyttet av vinneren av Flandern-turen«, Som nå har 28 seire forklarte navnet hans.»Nå håper vi å kunne kontrollere det til siste slutt«.

Med et tilsynelatende angrep 5 km fra målet ønsket Evangelical å gjøre en forskjell i de generelle forholdene. «Jeg ble overrasket over at jeg klarte å holde tempoet oppe så lenge etter angrepet. Jeg hadde ingen anelse om hva ledelsen min var enn Jay Wine, så jeg presset meg tilbake til finalen for å øke den. Slutten var hard og lang, spesielt med vinden«, forklarte Wolfpack-medlemmet.

Hvis han sier «Håp for fremtiden«Han kan få tilgang»Slapp mer av« I de tre siste stadiene er han i hans omsorg fordi «Norges forhold er alltid vanskelige«.

Med Lawrence Hughes (Intermarché-Wanty-Gobert) og Cian Uijtdebroeks (BORA-hansgrohe), henholdsvis 2:44 og 2:46, 8. og 9., med de to andre belgierne på topp 10 sammenlagt.