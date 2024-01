Remco Evenepoel jobber på temporitt: «De fleste av løsningene som fungerer for andre ryttere, fungerer ikke for ham»

Om noen måneder skal Remco Evenepoel konkurrere i Tour de France for første gang i karrieren. Selv om han først vil gjenoppta racing 10. februar under Figueira Champions Classic i Portugal, er ikke verdensmesteren i tidskjøring ubrukt og forbereder seg på denne nye sesongen. Individuell kondisjon vil være veldig viktig for ham og laget hans også i år.

For å forberede seg reiste Vuelta-vinneren fra 2022 til Milano denne mandagen for å øve i vindtunnelen med noen ansatte. Målet? Test ulike nivåer, dresser, sko og hjelmer slik at rytteren kan forbedre seg enda mer.

Goen Belgrim, trener for Soudal Quick-Step Forklarte prosessen. «Disse forskjellige testene fokuserer virkelig på utstyret som bæres av verdensmesteren under disse individuelle forsøkene. Dataene vi får fra denne tiden vi har brukt i vindtunnelen er uvurderlige. I kvalifiseringen kan skarpe kanter utgjøre en stor forskjell. I det kontrollerte miljøet med vindtunnelen, kan vi se forskjellene som forskjellige materialer utgjør, samtidig som La oss se hvordan de samhandler med forskjellige posisjoner på sykkelen. Remco er i en flott posisjon og Castelli lager allerede en flott tidskjøringsblanding. I stedet for gjør store endringer, prøver vi å avgrense oppsettet vi har.

Evenboel representerer Alvin Nordell, racingsjef i Castelli «Unik utfordring». «Hans posisjon er så kompakt og aerodynamisk at de fleste løsninger som fungerer for andre ryttere ikke vil fungere med ham. Vi er på et punkt hvor det trengs bedre tilpassede løsninger. Heldigvis har Remco alltid erkjent viktigheten av dette arbeidet og viet oss mye tid til testing og forbedring. Sammen vil vi fortsette å gjøre det raskere og raskere.»Han forklarer.

Uansett vil Evenepoel håpe på at denne typen trening skal skinne i de 59 individuelle kilometerne i neste Tour de France, som de kan bruke til å vinne tid på sine rivaler.

