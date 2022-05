Remco Evenepoel tilbake på norgesturné til kampen

Remco EvenepoelDen går ikke lenger Siden vant han i Liège-Bastogne-Liège For en måned siden skulle konkurransen gjenopptas på Norwegian Tour (2.Pro) med start på tirsdag. Den 22 år gamle belgiske rytteren vil ta på seg et hurtigstegs alfa-vinyllag og feltdanske. Caspar Askreenfransk Remy KawagnaEngelsken Ethan Vernon Og tsjekkisk Zdenek Stybar Og Joseph Cherni.

Den 11. utgaven av Norwegian Tour starter i Bergen tirsdag og avsluttes i Stavanger søndag 29. mai. Favorittene vil allerede ha mulighet til å kjempe fra 1. etappe, som ender på voss med et snitt på 2,1 km stigning på 8,4 %. Kampen fortsetter på dronningens etappe torsdag, med 175,8 km mellom Cole og Stowsrow på den siste stigningen (2. og 1. type) som byr på to stigninger (12 km 16,8 % stigning) som vil være avgjørende for lederens oransje trøye.

«Norgesturneen var ingen enkel kamp. Å fullføre disse to oppover er veldig vanskelig, og vi kan forvente betydelige hull. La oss se hva Remco kan gjøre på disse to stigningene. Han vil være vår leder for den generelle klassifiseringen og et godt team vil støtte ham«, melder det i en pressemelding Tom SteelesHvem er Wolfgangs direktør for idrett på norske veier.

Den norske turneen markerer starten på andre halvdel av Remco Evenpoils sesong, med at han deltar på sin andre store turné i Tour of Spain i år, med start 19. august i Utrecht.