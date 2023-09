Remko Evenboel og kona starter et innsamlingsprosjekt for jordskjelvofre i Marokko: paret donerer et godt beløp

«Som du vet er vi veldig nær Marokko, men bortsett fra det ønsker vi virkelig å hjelpe jordskjelvofrene. For å gjøre dette setter vi opp en donasjonskampanje, hvis inntekter vil bli donert til Flandern Røde Kors til fordel for ofrene i Marokko.«, les videomeldingen.

Den belgiske sykkelmesteren Remko Evenboel og hans marokkansk forankrede kone Omi Rayane lanserer en donasjonskampanje for jordskjelvofre i Marokko, kunngjorde de i en felles videomelding på Instagram mandag. .

«Vi tar det første steget ved å donere et grunnbeløp, og sammen med deg håper vi å samle inn et så stort beløp som mulig. Uansett størrelsen på donasjonen din, teller hver liten bit. Som en bonus vil de som donerer kunne delta i konkurransen, noe som vil tillate dem å vinne en av mine personlige konkurransegjenstander. Disse gjenstandene inkluderer autograferte racinghjelmer, racingsko og racingutstyr«.

Remco Evenepoel og kona ga Kittys første donasjon på €10.000. På 12 timer hadde han allerede samlet inn nesten 25.000 euro.





Et jordskjelv med en styrke på 6,8 rammet landet 8. september. Episenteret var 80 kilometer sørvest for Marrakech. Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) ble mer enn 300 000 mennesker i Marrakech og omegn berørt av katastrofen. Dødstallet er anslått til nesten 3000.