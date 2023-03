Remko Evenboel passerer Roglic i sprint på Tour of Catalonia: «Jeg hadde fortsatt punch…»

Stiene omkranset av grantrær som fører til Sant Feliu de Quixols er en påminnelse om de få feriene de tilbringer i dette hjørnet av Catalonia hver sommer. Bekkene som pryder kysten av Middelhavet gir en postkortsetting. Denne mandagen har pelotonen til den lokale Touren, det eldste enukersløpet på kalenderen, imidlertid ikke tid til å nyte landskapets skjønnhet. For du må være på vakt for de mange svingene den siste kilometeren. «Derfor plasserte jeg meg i spissen for pelotonen 4,5 kilometer fra mål.Remko Evenboel, som overlevde den verste krasjen der italienske Dario Cataldo var hovedofferet, sa.

Fokusert hele dagen hadde han kommet fremfor alt for å finne løpets rytme etter to ukers trening i høyden. Men så gikk ikke alt som planlagt. Så snart flokken fanget de tidlige rømningene – inkludert den belgiske runen Herrekots – på 6 miles, forlot ikke verdensmesteren utpostene før han blandet det opp med en spurt om seier i en mano mot verdensmester Primos Roglik. Og så dette lovede besøket til panserne fødte den første uventede trefningen mellom sloveneren og kameraten vår. «I utgangspunktet hadde jeg ingen intensjon om å sprinte, men beina mine føltes bra, så jeg tenkte jeg skulle prøve det.Den siste vinneren av Vueltaen fortsetter. Jeg hadde fortsatt punch.

Tour of Catalonia: Remko Evenboel slått av Primos Roglic i første etappe (VIDEO)

Så, inntil nylig, sto mannen som aldri spurtet om seier opp på pedalene før han døde, centimeter unna Roglik, som ønsket en slik finale. «Jeg var på et veldig dårlig sted, litt innelåst. Så jeg måtte gjøre en stor innsats for å komme tilbake. Synd at det ikke skulle mye til.Soudal vil legge til lederen av Quick-Sep før han fremmer flere elementer av komfort. Først sa jeg at jeg kanskje hadde vunnet, men det viktigste er at formen er der. Beina ble bra og laget fungerte veldig bra. Det lover godt for fremtiden. «

Nå har den nådd en høyde på mer enn 2000 meter!

Med ti bonussekunder tildelt vinneren av etappen og seks til andremann, er Remko Evenboel nå 4 sekunder bak lederen av Jumbo-Wizma, som er fornøyd med å sørge for at han er der.– Vi må vinne denne kampen..

Denne tirsdagen vil den øke i høyden, fordi målgang vil være ved Walter 2000 skianlegg, over 2000 meter over havet (2147m), over et pass utenfor kategorien (6,7 % ved 15,1 km) gjennomsnitt). «Og nå begynner Tour of Catalonia virkelig». Evenepoel lover. Han og Roglik ventet imidlertid ikke til de høye fjellene brant til støv. Det er betryggende!