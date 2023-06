Remko Evenpol vant Tour of Norway i 2022

Remco Evenepoel vant den generelle klassifiseringen av Tour of Norway, 56″ foran Jay Wine og 1’30» foran Lukas Blapp.

Et siste steg av lokale Alexander Kristoff

Alexander Kristoff (Intermarch) vant i mellomtiden pelotonsprinten på siste etappe av Touren fra Norge til Stavanger. Tøff kamp om separasjon på dagens etappe. Med norske Team Koop som sender flere ryttere i angrep. På slutten brøt syv løpere unna og hadde en fordel på 2 minutter. Etter 20 kilometer av dagens etappe. Ben Healy (EF Education – Easypost), Corbin Strong (Israel – Premier Tech), Gianni Vermeerch (Albesin-Fenix), Joel Nikolaou (Caja Rural-Seguros RGA), Rob Kiss (Sport Villanderen – Balois), Joshualis utgjør de syv løpere. var Gutnitz (Team Gologwik) og Louis Bendixen (Team Cobb).

Et ganske anspent steg

Joel Nicolau vinner fjellklassifiseringen av Tour of Norway; Etter å ha krysset linjen først på dagens første klassifiserte stigning til Undheim. Rytterne forbereder seg på sterk vind på andre deler av etappen. På den lange sletten til Geren var tempoet og spenningen høy i pelotonen. Det hele gikk på spissen etter en stor krasj som også fikk favorittene Mats Pedersen og Mike Deunissen på pallen.

Et peloton brøt ut for sprinten

Sammenbruddet av denne siste etappen av Tour of Norway hadde godt av et gap på over 5 minutter på en etappe av etappen, men dette gapet ble redusert til ett minutt da rytterne gikk inn i Circuit Stavanger-finalen. Pelotonet tok opp et lavere tempo på den første stigningen av Krisabakan, og gapet mellom ledende ryttere og hovedgruppen økte til 2 minutter. Etter hvert som pelotonet økte fart på den andre runden, ble dette gapet mindre igjen og gapet var tilbake til ett minutt.

Bortsett fra Corbin Strong og Gianni Vermeersch, ble utbryteren tatt av pelotonen på den siste stigningen av Grisabaken. Timo Roosen ble med de to fremste rytterne etter et brå angrep på Grizabakken-nedkjøringen. Til slutt ble de tatt bort. Etappen ble avgjort i en pelotonsprint, der den lokale favoritten Alexander Kristof slo Ethan Vernon og Mats Pedersen til strek.

Generell klassifisering av Norway 2022 Tour