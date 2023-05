Renaud på turné: sanger mer på tauene enn noen gang, men…

Renaud avslutter sin serie med show i Belgia denne tirsdagen på Cirque Royale etter Mons og Liège. Akkompagnert av flere musikere som fiolin, bratsj, cello, etc., heter turneen «Dance Mess Chords». Renaud er på tauene, mer enn noen gang. Det er en voice-over-innsats, men…

Fra det øyeblikket publikum går inn i rommet for å applaudere sangeren, vet de godt at stemmen er skadet og ikke lenger følger med. Det er imidlertid verre enn forrige turné Phoenix Tower. Forbi fantasien. Ordene, selv når han snakket, var uhørlige. Han legger såpe på den. Han vet, sier han. Hvis han tolker mer i tide, er ikke rytmen der lenger, hver frase blir speedet opp, noe som gjør låtene ugjenkjennelige.

Denne observasjonen er generell, og du har to veier. Du kjenner ikke talentet hans så godt, og kanskje du har kommet for å se ham fordi det kan være siste gang, enten ved en tilfeldighet eller fordi du er en sub, og du vil bli i kaien mer enn vi gjorde «t. Kan ikke engang kalle en konsert lenger.

Selv om du er en fan, Jeg kan alle sangene utenat Tilgi ham alt, elsk ham mot alle odds, og kom ombord med ham fordi de er en del av livet ditt.