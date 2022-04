Renault delte seg raskt i to selskaper?

Renault har tydeligvis ikke noe bra år. Imidlertid måtte den franske gruppen absolutt heve listen etter en komplisert periode etter at Carlos Ghosns avgang førte til at diamanten gikk ned, men han var ikke der. Resultatene publisert i morges for første kvartal er i knallrødt: – 17,1 % av omsetningen – 2,7 % av omsetningen. I dag er kontrasten mellom de to franske bilgigantene, det tidligere PSA-konsernet og Renault, forbløffende: førstnevnte er for tiden på vannet med rekordlønnsomhet og god vekst siden fusjonen med FCA. Når den andre prøver å redusere skader og tap. Men Renault kan ha en løsning i år med at konsernet deler seg i to svært forskjellige enheter.. Et valg som oppstår blant noen av de andre store bilaktørene: Ford, Porsche.

Renault delte seg i to deler for å tjene penger

Luca de Meo bekreftet nylig at prosjektet allerede ble diskutert internt. Tanken ville egentlig vært å dele den elektriske delen av Renault og alt som har med varmemotorer å gjøre. Ford har allerede bekreftet dette nylig, men for Renault må det vente: Ifølge Le Monde skal ikke Renault formalisere det nye kapittelet før høsten og investormøtet. For administrerende direktør i Renault er Renaults «elektriske» visjon tydeligvis ikke god: «Den nåværende strukturen i selskapet demonstrerer ikke utenfra verdien av virksomheten innvendig. Renault er mindre enn 7 milliarder kapitalisert, jeg tror det ikke er verdien vi fortjener«.

Delingen vil tillate Renault å notere sin nye «elektriske» enhet på børsen for bedre å kunne evaluere den. Og siden investorer i økende grad foretrekker aksjemarkedsinvesteringer som fokuserer på fremtiden og alt relatert til bærekraft og miljø, vil sannsynligheten for en slik handling være større enn kapasiteten til Renault, som kombinerer alle aktivitetene.

Ford og Porsche eksempel?

Ford bekreftet nylig delingen av merket i to segmenter: e-modellen og den blå. Den første omhandler bare alt relatert til elektrisitet, og den andre er begrenset til forbrenningsmotorer, som fortsatt er viktige i mange markeder. På Porsche-siden har prosjektet ennå ikke blitt fullstendig validert, men det ser ut til at vi er på vei mot et brudd med Volkswagen Group. Nok en gang historien om finansmarkedene: Porsche alene i aksjemarkedet vil ha større innvirkning enn utvanningen i VAG. Til slutt, la oss sitere eksemplet med Volvo. Eieren Geely har opprettet et joint venture som driver med Volvo, kalt Aurobay, som kun driver girkasser, motorer og hybrider. Til slutt vil Volvo kun drive med elektrisitet.

Hvorfor selger vi ikke Nissan-aksjer?

En annen idé for å spare kassen i en Renault som du virkelig trenger i denne perioden med økonomiske vanskeligheter, er å selge Nissan-aksjer. Et egentlig ikke nytt prosjekt som dukker opp fra tid til annen, spesielt siden den gang Renault eier 43% av Nissan med totalt 1,8 milliarder aksjer. Diamantprodusenten kunne deretter få tilbake hundrevis av millioner euro fra dette videresalget, som ville ha to potensielle eksekutører: Nissan, den første, som ikke ville motsette seg beslagleggelsen av deler av kapitalen, og den tredje, hvoretter den ville vise interesse. i et rally. Til hovedstaden til det japanske merket.