Renault Rafale: den store SUV-en i vinden?

Rafale vil kunne ha en enestående 300-hestekrefters ladbar hybridmotor, koblet til bakhjulsstyring. © Renault

Google Automotive og et pent interiør

Innvendig er dashbordet mer eller mindre identisk med Megane E-Tech, Austral og Espace. Den består av to skjermer arrangert «i en L». Den ene er for drivertilpassbar maskinvare, og den andre kontrollerer Google-administrert multimedia. Systemet er alltid spesielt tiltalende med sin interaktivitet og standardtilgang til tjenestene til den amerikanske giganten, inkludert Waze.

Byggekvaliteten er også utmerket, fra det vi har sett personlig, på toppen av linjen Esprit Alpine. Passasjerrommet er dekket i lys med et enormt panoramatak, hvis privatliv dispenseres med blendingsduken. Enkel knapp tillater elektronisk dimming på forespørsel i 4 moduser.

Bak er beboelighet akkurat passe, også på hodehøyde til tross for det tilsynelatende fall i taket. Renault har utviklet et intelligent sentralt armlen som inkluderer støtte for smarttelefoner og nettbrett. Barna dine vil elske det! Det sjenerøse bagasjerommet er på 530 liter.

Passasjerkabinen er veldig lik den til Austral og Espace. © Renault

300 hybrid hestekrefter

Hvis den er basert på samme base som Austral og Espace, bruker Rafale kun den kraftigste motoren som krever stående. Under panseret finner vi derfor en helhybridmotor (E-Tech) med 200 hk.

Om noen måneder kommer også en hybridversjon på 300 hestekrefter uten sidestykke. Den er basert på samme 1,2 TCe bensin 130 hk, men legger til en ekstra elektrisk motor på bakakselen, som gir firehjulsdrift. Den vil også være utstyrt med 4Control, det vil si firehjulsstyring, for å øke smidigheten og stabiliteten.

På den annen side, vent litt før du skynder deg til byrået ditt: Rafale kommer først våren 2024!