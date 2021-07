Renessansemannen Carsten Warholm ‘sulten’ etter OL -skråningen på 400m – The New Indian Express

Av AFP

TOKYO: To ganger verdensmester Carsten Warholm, som løp 400 meter hekk, sier løping til OL brakte “sult” til et arrangement som lover å bli det mest underholdende arrangementet på Tokyo-banen.

Nordmannen slo Kevin Youngs verdensrekord på Oslo Diamond League -møtet tidligere denne måneden, løp på svimlende 46,70 sekunder og vant i Monaco.

“Min første plan før sesongstart var å gjøre to kamper før jeg kom til Tokyo, så jeg var villig til å gi alt jeg kunne og kunne holde meg sulten, for hvis du har mange kamper, er det lett å bli sliten,” Sa Warholm.

“Nå hadde jeg ikke mange løp før jeg kom til Tokyo, jeg hadde to store løp, så jeg føler meg trygg og jeg skulle fortsatt ønske jeg hadde mange løp i denne bransjen.”

Det var lignende oppturer og nedturer i kvinnenes 400 m hekk da Warholm og amerikanske rival Roy Benjamin jaget Youngs rekord for OL i Barcelona 1992.

Sidney McLaughlin ble den første kvinnen som gikk under 52. Hun vant USAs forsøk på 51,90 sekunder i forrige måned etter en utmerket taktisk kamp mot OL og verdensmester Dalila Mohammed.

“Jeg synes det er fantastisk,” sa Warhome, 25, om den intense konkurransen mellom biseksualitetsarrangementer.

“Det er en hendelse som har gått gjennom en renessanse. Jeg tror denne rekorden har blitt slått et par ganger de siste årene blant kvinner.”

Nordmannen la til: «Når det gjelder menn, snakker vi mye og noen menn går tom for tid.

“Jeg klarte å holde styr på den nye verdensrekorden, så det er på tide at noen bryter den, og jeg er glad for å være ham.”

Warhome leste forslag om at 400 meter hekk ble like attraktivt som 100 meter.

“Det er vanskelig å si, men jeg tror det beviser at arrangementet er mer underholdende når du er på et høyt nivå, men det er også folk som kjemper på høyeste nivå om gullmedaljen, og det blir ikke lett medalje for alle å vite, ”sa han.

“Klart det er interessant for folk, men jeg vet ikke om det kommer til å stjele showet … for meg er det veldig gøy.”

Warhome får sitt første løp i Heats fredag ​​på Olympiastadion i Tokyo.