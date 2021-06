ReNew Power retter seg mot Morgan Stanley-andelen i Continuum

NEW DELHI : ReNew Power Ventures Pvt.Ltd. Har vist interesse for å kjøpe den amerikanske investeringsbanken Morgan Stanleys majoritetsandel i Continuum Green Energy (India) Pvt. Ltd, sa to personer som er kjent med saken.

Continuum har for tiden 807,4 megawatt (MW) med operasjonelle vind- og solressurser. I tillegg har den en kapasitet på 1,07 gigawatt (GW) i ulike utviklingsstadier.

“ReNew Power søker å skaffe seg Morgan Stanleys majoritetsandel i Continuum,” sa en av de to som er sitert ovenfor og søker anonymitet.

Mint klarte ikke å bestemme verdien av den potensielle avtalen.

North Haven Infrastructure Partners, et globalt infrastrukturfond forvaltet av Morgan Stanley Infrastructure Partners, hadde investert 212,03 millioner dollar i Continuum i 2012. Det har en eierandel på rundt 83% i plattformen for ren energi grunnlagt av Arvind Bansal og Vikash Saraf i 2009.

Norges statlige elselskap Statkraft og USA-baserte produsent av fornybar energi SunEdison Inc. hadde igangsatt planer om å kjøpe Continuum. Imidlertid ble disse transaksjonene ikke.

ReNew Powers interesse i Continuum følger den foreslåtte fusjonen med Special Purpose Acquisition Company (SPAC) RMG Acquisition Corp. II (RMG II) notert på Nasdaq til en bedriftsverdi på rundt 8 milliarder dollar som ble kunngjort i februar i år. Dette kommer i sammenheng med Indias lave rentetariffer og et skifte i fokus i det globale energilandskapet mot miljø-, sosial- og styringsinvesteringer (ESG).

En talsperson for ReNew Power sa i et mail-svar at selskapet “ikke kommenterer markedsspekulasjoner.”

Forespørsler sendt til en talsmann for Morgan Stanley på onsdag forble ubesvarte fra pressetiden.

Arvind Bansal, administrerende direktør i Continuum, nektet å kommentere Morgan Stanleys eierplaner.

ReNew Power-aksjonærer inkluderer president og administrerende direktør Sumant Sinha, Goldman Sachs, Pensjonsplan Investment Board of Canada, JERA Co. Inc. i Japan, Abu Dhabi Investment Authority og GEF SACEF India.

Selskapet opererer 6,24 GW sol- og vindkraft, med en total kapasitet på rundt 10 GW per 31. desember. I 2018 kjøpte den 1,1 GW vind- og solenergi fra Ostro Energy, en av de største oppkjøpene i Indias fornybare energirom.

Handelsaktivitet i Indias grønne energirom har ikke blitt påvirket av omfattende forstyrrelser av økonomisk aktivitet forårsaket av pandemien, samt problemer som plager sektoren, for eksempel høyere priser på solcellemoduler.

Noen av transaksjonene inkluderer at Adani Green Energy Ltd ble enige om å kjøpe SB Energy India til en egenkapitalverdi på rundt $ 625 millioner. Avtalen med en bedriftsverdi på rundt 3,5 milliarder dollar ble kunngjort kort tid etter kollapsen av en plan om å selge SoftBanks fulle 80% eierandel i SB Energy til Canada Board Board Investment Board.

I tillegg har private equity-selskapet Actis Llp avtalt å kjøpe 500 MW solprosjekter i India fra det finske statskontrollerte kraftselskapet Fortum Oyj for rundt 280 millioner euro. I mellomtiden er det singaporeanske konglomeratet Keppel Corp blant frierne for Warburg Pincus LLCs majoritetsandel i solprodusenten på taket CleanMax Enviro Energy Solutions Pvt. Limited.

Abonner på Mynte nyhetsbrev * Vennligst skriv inn en gyldig e-postadresse * Takk for at du abonnerte på nyhetsbrevet vårt.