Rennes åpner sesongen mot Ajaccio / Ligue 1 / J3 / Rennes-Ajaccio (2-1) / SOFOOT.com

Rennes 2-1 Ajaccio

Mål: Burrow (18e) og teater (62e) Rød og svart // El Idrissy (53e) til ACA

Utskillelse: saltvann (81e) og Ukochukwu (90e+1) i Renn

Mål og rødt: denne Rennes-Ajaccio respekterte tradisjonen til disse 3e Liku 1 dag.

Stade Rennes fikk sin første seier for sesongen hjemme mot Ajaccio (2-1). Under et fint bretonsk duskregn stoppet ikke korsikanerne bussen, og overlot ballen til lokalbefolkningen som ville starte motoren. Ved å bytte til 4-4-2 med Gaëtan Laborde-Arnaud Kalimuendo-kombinasjonen i angrep, stolte Rennais først på at deres beste skytter fra forrige sesong, Martin Terrier, var mer teknisk avansert enn den første perioden. Etter to advarsler, inkludert en boks som ble rullet av Benjamin Leroy, utnyttet kantspilleren Adrien Truffauts klarering for å løsne Thomas Mangani og løsnet deretter et kraftig skudd fra høyre for å åpne scoringen. (1-0, 18e).



Selv om Calimuendo ga Leroy jobben, har Rouge et Noir fortsatt ikke fått tilbake sitt attraktive ansikt, spesielt med det sentrale hengslet som ikke hjelper dem med de store vanskelighetene med å håndtere dybden. I en tøff kamp på debuten så Arthur Theatre ham trekke en skjorte i 16-meteren sekunder før pause. En stor sjanse for spesialisten Mangani som så ut til å score sitt andre mål for sesongen ved å lure Dogan Alemtar, men dommeren blåste ikke i fløyta og midtbanespillerens andre forsøk ble nektet av den tyrkiske målvakten (45).e+2), ble feiret av tilskuere på Rosen Park uten å skynde seg å smake på en pølsekake. Men bandet til Olivier Pantaloni er hardhendt, stoler på lykken hans og plager Rennais etter at han kommer tilbake fra garderoben. Belønnet strategi, Mangani, igjen deler han ut en kaviare på Mounam el Idrissi, og overøser den bretonske konvolutten med et krysshode. (1-1, 53e).

Hvis Rennes Centrals har manglet defensivt, har de vært i stand til å skinne… foran. Så Benjamin Bourigat så Loic Payday avverge en heading ved den andre stolpen, der Thiet satte en strålende hjelmheading i motsatt hjørne for å gjenopprette lagets fordel. (2-1, 62e). Ajaccio prøvde deretter å komme seg etter en dødball, mens innbytter Jeremy Toku ble varslet om pilene til Kamaldeen Suleimana og Desiree Douou, mens innbytter Romain Salin så rødt for for mye grynting etter en tilsynelatende feil. Chili av unge Doué. I en spent og anspent slutt på spillet fikk innkommende Leslie Ukochukwu rett til å bli utvist etter å ha tråkket på Marchettis føtter (90).e+1). Et resultat uten konsekvens på resultattavlen for Rennes, som kan starte sesongen mens de venter på å fjerne tvil.

Bragden med røde kort på en dag av mesterskapet er mulig, det er oppnåelig.

Rennes (4-4-2): Alemdar – Traoré, Badé, Theate, Truffert – Bourigeaud (D. Doué, 63e), Santamaria, Tide (Ukochukwu, 86e), terrier (apline, 86e) – Kalimuendo (Doku, 63e), Laporte (Suleimana, 73e) Trener: Bruno Genesio.

Ajaccio (4-4-2): Leroy – Alphonse, Gonzalez, Mayambo (Vidal, 83e), Diallo – Payala (Nuri, 46e), Marchetti, Mangani (Lacey, 76e), Simignani (Spadanuta, 46e) – Hamoma, El Idrissi. Trener: Olivier Pantaloni.