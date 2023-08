Renteøkning eller stopp i september? Lagarde røper ikke sine intensjoner – Business AM

I september møtes medlemmer av ECBs styrende råd igjen for å diskutere rentepolitikk. Det er mulig at pengeinstituttet vil trykke på pauseknappen, men ingenting er sikkert. «Det er viktig at inflasjonen faller til 2%,» gjentok Christine Lagarde, president i Den europeiske sentralbanken, fredag ​​under et intervju med et magasin. Bloomberg TV.