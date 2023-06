Renter: Sosialister og miljøvernere er ikke overbevist av nasjonalbankens mening

Denne oppfatningen er «nyttig, men den overbeviser oss ikke om at det ikke er noe som kan gjøres», svarte visestatsminister Voroett Frank Vandenbroek. De flamske sosialistene har fremmet et lovforslag om dette.

I sin uttalelse fremlagt på anmodning fra regjeringen, går ikke Belgias nasjonalbank (NBB) inn for å opprette en juridisk kobling mellom rentene som bankene krever for sparing og hovedsatsene som brukes av Den europeiske sentralbanken (ECB). Institusjonen frykter at en slik kobling vil få «alvorlige konsekvenser for lønnsomhet, risikostyring på renter og soliditet i bankene, og dermed på finansiell stabilitet».

På flamsk sosialistisk side ønsker Frank Vandenbroek å diskutere dette synet innad i regjeringen i begynnelsen av neste uke. «Deretter kan vi se hva som er den riktige tilnærmingen. Det er galt at banksektoren tar risikofrie renter fra ECB og de belgiske sparerne ikke får noe tilbake.»

På miljøsiden sier vi at vi er klare «til å diskutere vilkår med ulike aktører, men etablering av en juridisk mekanisme som vil tvinge banker til å øke rentene for sparekontoer når internasjonale kurser økes, med et minimum på 0,11 % (som i dag allerede i loven), virker rettferdig for oss. Så vi vil fortsette arbeidet vårt. For å nå dette målet i regjering og storting, «lover Gilles Vanden Bure.

Siden opposisjonen har også N-VA fremmet et lovforslag om det. «Selvfølgelig må vi ta rådene fra en institusjon som nasjonalbanken på alvor, men det er ingen unnskyldning for De Croo-regjeringen til å gjøre absolutt ingenting for hardtarbeidende sparere,» sa gruppelederen i rommet, Peter de Roover.