Renz vil selge spilldirektør Doku

Etter å ha forlatt Anderlecht for €26 millioner, er den unge 21 år gamle kantspilleren Jeremy Toku satt til å bli sommerens hovedoppslag i Rennes.

Til tross for noen fysiske handikap, hadde den unge belgieren en god sesong, og scoret 7 mål og 4 assists på 35 kamper. Vi kan observere mangelen på regulering, men han klarte likevel å øke popularitetsvurderingen og verdien i valutamarkedet.

Vakker sesong

Doku har to år igjen av kontrakten, og hans sportsdirektør Florian Maris har noen ideer i tankene: «Han har to år igjen av kontrakten. Det er en situasjon der du sier til deg selv, enten forlenger vi, eller så er det på tide å selge og betraktes som en leder. Vi må tenke på hva som skjer.» La oss gi oss selv tid. Jeg har sett tall passere (50 M€) Det er et viktig beløp, jeg tror «han er verdt mer enn tallene som kom ut» Det kommer konkurrenter, snart, ligaene er over, engelske klubber pleier ikke å jobbe for mye før en bestemt dato. Og det vil være klubber som ikke trenger engelsk. Uansett, han er en veldig god avslutning på en sesong for oss.»

Overgangsvinduet lover å bli travelt for spikeren vår!

