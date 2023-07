Reserver, simulert evakuering og… rødvin: Zaporizhia forbereder seg på «worst case» ettersom bekymringen vokser over mulig atomulykke

«Vi er veldig lei av denne spenningen. «I nesten et og et halvt år har vi levd å vente på det verste,» forklarer 43 år gamle Yevkuniya Tsouksina.

«Krigen har lært oss at russerne er i stand til alt. Likevel håper vi at det internasjonale samfunnet vil være på vakt, at det vil legge press (på Russland) på alle mulige måter og at det verste ikke vil skje,» sa han. .

Det verste kan komme fra Europas største atomkraftverk, som bærer navnet Zaporizhia, men som faktisk ligger omtrent femti km sørvest for Energodar i luftlinje.

Russiske tropper har okkupert det siden 4. mars 2022, og stedet har allerede blitt skutt mot flere ganger og avskåret fra strømnettet, noe som øker frykten for en større atomulykke.

Tirsdag advarte det ukrainske militæret mot «mulig forberedelse til en provokasjon» fra russerne på anleggets territorium, denne gangen «i fremtiden».

Ifølge ham ble «materialer som liknet eksplosive innretninger plassert på det ytre taket av reaktor 3 og 4».

Kreml på sin side advarte om en mulig ukrainsk «subversiv handling» ved anlegget med «katastrofale konsekvenser».

Når han rusler med partneren sin i en park nær elven Dnepr som renner gjennom storbyen – 720 000 mennesker før krigen – sier Danilo, en 27 år gammel ung gründer, at han «konstant følger situasjonen».

– Vi har gjort noen ordninger. Vi kjøpte verneklær, åndedrettsvern, skotrekk m.m. Vi følger informasjonen nøye, forklarer han.

Lokale myndigheter hadde allerede gjennomført en simuleringsøvelse i slutten av juni for å evakuere de 138 000 menneskene som bor i en radius på 50 km rundt atomkraftverket, en fjern påminnelse om atomkatastrofen i Tsjernobyl i Sovjet-tiden i 1986 i Nord-Ukraina. .

En slik evakuering «er det verste scenarioet», forsikrer AFP Olena Jouk, leder av Zaporijjia regionråd, ifølge hvem det «avhenger av typen ulykke: lokal, veldig lokal, ikke lokal».

Matreserver

«Jeg personlig tror krasjet vil være lokalt», sier tjenestemannen, som knyttet disse nye spenningene til en motoffensiv ledet av det ukrainske militæret.

Russerne «trenger ikke gjøre noe spektakulært. Ta et bilde av et brennende atomkraftverk […] «Når vårt motangrep kommer på et bestemt sted, i en bestemt situasjon» for å rettferdiggjøre deres tilbaketrekning fra området, lover han.

Siden begynnelsen av juni har ukrainske tropper vært på offensiven på flere fronter, spesielt øst for atomkraftverket, for å ta tilbake territorium erobret av russiske styrker.

I Zaporizhia har Irina og mannen hennes allerede planlagt alt i tilfelle en atomulykke.

«Det er vann i huset. Mat er tilgjengelig. Vi har hatt en nødkoffert i halvannet år nå, fortalte denne 52 år gamle eiendomsmegleren.

«Vi blir advart og informert. Hvis det skjer, lukker vi alle vinduer og dører og teiper dem. Vi holder oss unna vinduene og gaten i denne farlige perioden,» forklarer han.

Medlemmer av nødetatene oppretter reisestasjoner i byen for å dele ut løpesedler om farene ved miner, men også om hva man skal gjøre ved en atomulykke.

Ifølge en tjenestemann i regionrådet har innbyggerne også begynt å lagre rødvin.

Ms. Jauk forsikrer. «Det vil være nyttig».

Lyubov (69), som flyktet fra byen Energodar i september i fjor, tror ikke på noen russisk aksjon mot atomanlegget.

«De skremmer oss, det er alt […] De vil ikke gjøre det. Nei, de vil ikke sprenge den, sa hun.

Torsdag sa det ukrainske militæret at «spenningene avtar» rundt anlegget, med henvisning til det «mektige arbeidet» til det ukrainske militæret og diplomater og «våre utenlandske partnere legger press» på Russland.